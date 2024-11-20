快訊

陳佩琪三度因京華城案作證 應訊3小時不發一語離開

蔡淑臻認戀小一輪高帥男 「當街交換口水」曝真正關係

謝宜容不只涉霸凌？黃國昌爆：宴請友人一餐花4.2萬、濫花公帑送禮

養眼畫面放送！裸女闖球賽奔走全場傻眼 網友驚呼：上帝保佑

聯合新聞網／ 綜合報導
加拿大格雷盃發生一起臉紅心跳的插曲，一名裸女闖入球場奔走，讓現場觀眾大為吃驚。示意圖／ingimage
加拿大格雷盃發生一起臉紅心跳的插曲，一名裸女闖入球場奔走，讓現場觀眾大為吃驚。示意圖／ingimage

有些人會選擇進場觀賞運動賽事，不僅替自己支持的選手、隊伍加油，同時也能調劑忙碌的生活。不過，加拿大近日一場加拿大式足球賽事格雷盃（Grey Cup）發生一起臉紅心跳的插曲，只見一名裸女闖入球場奔走，荒謬畫面被瘋傳後，網友紛紛驚呼「上帝保佑她」、「這太加拿大了，我們太有禮貌甚至讓她完成這件事」。

綜合外電報導，加拿大一年一度盛事的格雷盃火熱開戰，最終由多倫多淘金人（Toronto Argonauts）以41比24力克溫尼伯藍色轟炸機（Winnipeg Blue Bombers），捧起隊史第19座格雷盃。

不料兩隊酣戰途中發生一起臉紅心跳的插曲，趁著雙方休息空檔，一名裸女只穿鞋子、拎著外套便恣意衝入球場，她在場上奔走時甚至不慎跌倒雙腳朝天。起初，球場維安人員並沒有上前制止裸奔女，直到裸女跑到球場邊界後，維安人員才將她帶離球場。

雖然這起意外過程非常短暫，但養眼畫面全被在場觀眾拍下PO網瘋傳，鄉民紛紛驚呼「加拿大以不同的方式進行半場表演」、「上帝保佑她」、「這太加拿大了，我們太有禮貌甚至讓她完成這件事」、「另一個熱愛加拿大的理由」、「世界需要更多這樣的東西」。

此外，該名裸女被維安人員送出場後馬上遭到逮捕，溫哥華警方表示，這名女子被送往醫院接受治療。另外，雖然裸奔女子不會面臨刑事控訴，但她也被列為球場黑名單無法再進場。

加拿大 足球

延伸閱讀

車子遭野生熊破壞求償400萬 保險公司一查發現「人扮的」

印尼超市員工遭貨梯斬首！「沒注意自己誤觸升降鈕」探頭慘死

女子懷疑丈夫外遇查手機 想不到對象竟是自己親弟弟

23歲女愛愛後下體大出血 男友「想再來一次」未送醫害失血過多亡

相關新聞

養眼畫面放送！裸女闖球賽奔走全場傻眼 網友驚呼：上帝保佑

有些人會選擇進場觀賞運動賽事，不僅替自己支持的選手、隊伍加油，同時也能調劑忙碌的生活。不過，加拿大近日一場...

車子遭野生熊破壞求償400萬 保險公司一查發現「人扮的」

美國加州洛杉磯有四名嫌犯為了詐領保險金，竟異想天開穿上「熊熊裝」，假裝是野生棕熊破壞了車輛，試圖詐取鉅額賠償，最後遭到逮捕。這起荒唐的「熊爪行動」（Operation Bear Claw）後來被保險公司揭發，不只車子壞了，四人還得面對不同的罪名。

澳洲研發手機震動能測牛奶壞了沒 未來可大幅減少浪費

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales, UNSW）的科學家近期研發出一種高科技方法，只要使用智慧型手機內建的震動馬達，就能檢測牛奶是否變質，如果未來成功設置量產，就能大幅減少乳製品的浪費。

好孩子必打！聖誕節可跟AI聖誕老人講電話 一通300元

聖誕節將至，美國推出一項全新的聖誕服務，孩子不但能寫信到北極給聖誕老人，更能透過電話跟「聖誕老人」親自對話聊天，為孩子圓夢。

這算亂丟垃圾嗎？空寶特瓶「整齊圍繞回收桶」 掀日本人性格論戰

日本人以好禮著稱，但也有人認為，日本的禮節僅僅只是表面功夫，本質上還是有一些不好的地方在。近來有張照片，就引起了許多日本網友，對於日本人性格上的激烈討論。

印尼超市員工遭貨梯斬首！「沒注意自己誤觸升降鈕」探頭慘死

印尼日前發生一起斷頭悲劇。一名超市員工卸貨時，把頭伸出貨梯查看情況，卻慘遭移動中的貨梯「斬首」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。