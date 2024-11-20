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車子遭野生熊破壞求償400萬 保險公司一查發現「人扮的」

聯合新聞網／ 綜合報導
四人穿上熊裝詐領保險金，結果被保險公司識破。示意圖／ingimage
四人穿上熊裝詐領保險金，結果被保險公司識破。示意圖／ingimage

美國加州洛杉磯有四名嫌犯為了詐領保險金，竟異想天開穿上「熊熊裝」，假裝是野生棕熊破壞了車輛，試圖詐取鉅額賠償，最後遭到逮捕。這起荒唐的「熊爪行動」（Operation Bear Claw）後來被保險公司揭發，不只車子壞了，四人還得面對不同的罪名。

NPR報導，這四名涉嫌詐騙的嫌犯，分別是26歲的塔瑪澤恩（Ruben Tamrazian）、39歲的奇爾基尼安（Ararat Chirkinian）、32歲的穆拉德哈尼揚（Vahe Muradkhanyan）以及39歲的祖克曼（Alfiya Zuckerman）。根據加州保險部的公告，四人涉嫌對三家保險公司行詐，造成共計14萬1839美元（約新台幣453萬元）的損失，因此被控保險詐欺及共謀罪。

據報這起案件始於今（2024）年一月，其中一名嫌犯聲稱，自己將一輛2010年的勞斯萊斯Ghost停在箭頭湖（Lake Arrowhead），但卻遭到野生棕熊進入破壞，造成車輛內部損壞。

他們提供了監視器影片給保險公司，影片中這隻「熊」從車門爬進車子裡，在後座爬行，還在皮革座椅和車門留下了抓痕，最後才爬出車外。不過經保險公司調查，發現影片裡的「熊」根本不是什麼野生棕熊，而是一名穿著熊裝的人。

保險部調查發現，嫌犯在同一時間和地點，也針對另外兩台車提出類似索賠，其中包含一輛2015年的賓士G63 AMG和一輛2022年的賓士E350。另外兩輛車一樣也拍到了這隻「熊」上車破壞的過程，才會讓保險公司起了疑心。

經由警方搜索後，調查人員在嫌犯家中找到完整的熊裝，包含有口鼻的頭套、毛茸茸的爪套和模擬熊抓痕的金屬工具。為了確認影片中的「熊」是否屬真，保險部還請來加州魚類與野生動物部的生物學家鑑定，結果顯示影片中的「熊」動作太過像人，明顯看得出是假扮的。

不僅如此，加州目前現存的野生熊只有黑熊，雖然野生黑熊也可能有棕色的毛色，但外型也和影片中的熊不同，整起案件可說是破綻百出，因此四名嫌犯不但車子壞了，現在還得面臨法律責任。

保險金 棕熊

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