好孩子必打！聖誕節可跟AI聖誕老人講電話 一通300元

聖誕節將至，美國推出一項全新的聖誕服務，孩子不但能寫信到北極給聖誕老人，更能透過電話跟「聖誕老人」親自對話聊天，為孩子圓夢。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項服務其實是一項新的AI技術。除了讓孩子寫信寄到北極之外，家長也能選擇不同的通話方案。每次通話費用為9.95美元（約台幣320元），五分鐘對話則是14.95美元（約台幣480元）。這項服務會附贈對話錄音，如果想要全家一起參與也可以，家長只需填寫孩子的名字、願望及喜好等資訊，聖誕老人就能「親自」回電。

負責提供這項服務的是SantaPhoneCalls.com，該公司聯合創辦人史密斯（Brendan Smith）表示，對話內容不是預錄的，而是透過生成式AI模擬真實對話，能為孩子創造專屬的溫馨回憶。史密斯接受媒體採訪時形容這項服務是「特別的節日禮物」，他希望透過這項創新服務，將北極的魔法帶到全世界。

其實AI早在之前就已經逐漸「接管」聖誕老人的工作，去（2023）年就有一款自動化賀卡服務Handwrytten，能以聖誕老人的語氣撰寫信件回信，回郵的信件不只有薄荷香氣，就連回信地址都特別寫成「北極精靈路123號」（123 Elf Road）。

除此之外，AI也開發了另類用途，有部分應用程式就曾推出「上班不要看」版本的聖誕老人（Not Safe/Suitable For Work, NSFW）」，專門為那些「調皮名單」上的人提供聊天服務。