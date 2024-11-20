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澳洲研發手機震動能測牛奶壞了沒 未來可大幅減少浪費

聯合新聞網／ 綜合報導
研究團隊使用手機震動器就能偵測牛奶是否變質，照片為示意圖。圖片來源／ingimage
研究團隊使用手機震動器就能偵測牛奶是否變質，照片為示意圖。圖片來源／ingimage

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales, UNSW）的科學家，近期研發出一種高科技方法，只要使用智慧型手機內建的震動馬達，就能檢測牛奶是否變質，如果未來成功設置量產，就能大幅減少乳製品的浪費。

一般來說，牛奶開封後因為暴露於細菌中，所以容易變質，現有的檢測方法往往需要昂貴設備，或必須使用透明容器才能確認。UNSW所研發的這項技術，突破了以往的檢測限制，只要用智慧型手機的震動馬達，就能檢驗牛奶是否新鮮。

ODDITYCENTRAL報導，這項創新的技術叫做「VibMilk」，使用者不用打開包裝，就能測試牛奶的新鮮度。專家使用智慧型手機的震動馬達、慣性測量單元（IMU，指測量物體三軸姿態角（或角速率）以及加速度的裝置），配合機器學習算法，分析牛奶在23種不同酸鹼值（pH值）下的變化。這項裝置的準確率高達98.35%，且能100%判斷牛奶是否新鮮。

研究發現，有20%的乳製品因過期或疑似變質而被丟棄，但其實「最佳賞味期限」及「食用期限」並不是百分之百完全準確。牛奶的保存情況，像是溫度控制、運輸條件等，都會影響牛奶的新鮮度，若是VibMilk能實際量產，就能讓消費者輕鬆檢測牛奶狀態，避免不必要的浪費。

目前，團隊正致力於測試不同的牛奶包裝，希望未來不僅能讓一般顧客使用，也能成為店家及乳製品業者管理庫存的重要工具。

手機 澳洲 牛奶 科學家

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