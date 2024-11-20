這算亂丟垃圾嗎？空寶特瓶「整齊圍繞回收桶」 掀日本人性格論戰

日本人以好禮著稱，但也有人認為，日本的禮節僅僅只是表面功夫，本質上還是有一些不好的地方在。近來有張照片，就引起了許多日本網友對於日本人性格上的激烈討論。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，日本埼玉縣上尾市近日舉辦馬拉松大會，被人拍到田徑場的回收桶周邊地板上，圍繞著大量整整齊齊的空寶特瓶，顯然是因為回收桶滿出來了，想丟的人沒辦法丟，只好擺在地上。且從這些瓶子的瓶身看上去，明顯大多是賽會提供的運動飲料。

有些日本網友看到這個畫面，紛紛搖頭「乍看很有禮貌似地」、「跟亂丟其實沒差吧」、「該說素質好還是不好呢」、「顯然是因為一個人這麼做，結果大家都這樣做」、「總覺得是凝縮了日本人好壞之處的畫面」、「很懂得怎麼推託責任的國民性」、「滿出來就自己帶著或放包包裡回家丟吧」、「這就是日本人」。

不過也有人認為「至少還是很整齊」、「真的要講，全部整齊排好很像日本人，國外早就亂成垃圾山了」、「真的比國外亂丟一通好啦」、「排成好回收的樣子有什麼不好」。還有人指出「馬拉松大會有這狀況是很正常的，主辦單位應該預先準備其他垃圾桶。」