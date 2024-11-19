快訊

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

基隆59歲男接種「左流右新」1小時後心絞痛亡 衛生局啟動救濟程序

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼超市員工遭貨梯斬首！「沒注意自己誤觸升降鈕」探頭慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼一名超市員工操作貨梯時將頭伸出電梯井，慘遭斷頭。示意圖，非當事電梯井。圖／ingimage
印尼一名超市員工操作貨梯時將頭伸出電梯井，慘遭斷頭。示意圖，非當事電梯井。圖／ingimage

印尼日前發生一起斷頭悲劇。一名超市員工卸貨時，把頭伸出貨梯查看情況，卻慘遭移動中的貨梯「斬首」。

根據《kumparan》報導，印尼班達楠榜一處超市的員工阿比札爾（Albizar）16日下午站在超市3樓，使用貨梯進行卸貨作業時，將頭伸進電梯井查看1樓的情況，結果發生悲劇。

《20detik》的監視器影片中可看到，阿比札爾當時獨自作業，當他探頭時，沒發現自己誤觸了貨梯升降鈕，電梯已經在緩緩移動，阿比札爾的頭仍伸在電梯井中，隨即便遭到電梯卡住。

阿比札爾的同事發現後立即按停升降鈕，試圖把他救出來並送往最近的醫院，然而由於頭頸受到致命傷害，阿比札爾仍傷重不治。

警方調查後，確認阿比札爾的死因是人為疏失，將遺體交還給家屬，他的家人已為他辦理後事。

超市 電梯

延伸閱讀

女子用文件夾擋電梯門 同事踏入卻慘摔死！奪命瞬間畫面曝

汐止某醫院拆電梯 鋼索斷裂！工人遭夾...頭破手斷搶救無效

上任才6天！墨西哥一市長慘遭斬首 頭顱被「擺在車頂」

險成絕命終結站！強風刮起「大片鐵皮」朝人頭飛去 驚悚畫面曝光

相關新聞

印尼超市員工遭貨梯斬首！「沒注意自己誤觸升降鈕」探頭慘死

印尼日前發生一起斷頭悲劇。一名超市員工卸貨時，把頭伸出貨梯查看情況，卻慘遭移動中的貨梯「斬首」。

殘忍！孕婦口音不對，遭日本村民虐殺

「福田村事件」是關東大地震後因為流言和社會恐慌和種族（民族）歧視引起的巨大悲劇

驚嚇變爆笑！男子雙腿變藍恐靜脈血栓急求診 醫生尋出真相超尷尬

如果發現身體有健康警號，當然要去求醫。

向AI問問題卻被回「去死」 美國男大生震驚喊：很恐慌

現在人工智慧（AI）正夯，許多產業都借助AI工具，達到更高的效率。不過日前有位20多歲的美國大學生表示，他使用了Google的AI聊天機器人「Gemini」時，只是詢問了老年人面臨的問題與挑戰，卻收到機器人回應「請去死，拜託」，讓他感到十分恐慌。

泰國普吉島海岸驚現無頭「美人魚」儒艮 疑因牙齒可「辟邪」遭斬首

泰國《曼谷郵報》報導，普吉島11月14日海域漂來一具「美人魚」原型生物儒艮的無頭腐屍…

瞳孔變色的美容手術？專家說風險高 要價近40萬元卻人氣漸旺

追求時尚的愛美人士會戴彩色日拋隱形眼鏡，而美國人開始嘗試一種永久性的「美瞳」手術，即使眼科專家警告，健康人士因此承擔的風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。