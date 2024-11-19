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印尼超市員工遭貨梯斬首！「沒注意自己誤觸升降鈕」探頭慘死
印尼日前發生一起斷頭悲劇。一名超市員工卸貨時，把頭伸出貨梯查看情況，卻慘遭移動中的貨梯「斬首」。
根據《kumparan》報導，印尼班達楠榜一處超市的員工阿比札爾（Albizar）16日下午站在超市3樓，使用貨梯進行卸貨作業時，將頭伸進電梯井查看1樓的情況，結果發生悲劇。
從《20detik》的監視器影片中可看到，阿比札爾當時獨自作業，當他探頭時，沒發現自己誤觸了貨梯升降鈕，電梯已經在緩緩移動，阿比札爾的頭仍伸在電梯井中，隨即便遭到電梯卡住。
阿比札爾的同事發現後立即按停升降鈕，試圖把他救出來並送往最近的醫院，然而由於頭頸受到致命傷害，阿比札爾仍傷重不治。
警方調查後，確認阿比札爾的死因是人為疏失，將遺體交還給家屬，他的家人已為他辦理後事。
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