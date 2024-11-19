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驚嚇變爆笑！男子雙腿變藍恐靜脈血栓急求診 醫生尋出真相超尷尬
如果發現身體有健康警號，當然要去求醫。國外1名男子突然發現自己雙腿變藍，在網上詢問網路醫生網站後，獲告知可能有深層靜脈血栓，大驚下前往急症室求醫，醫生經檢查後尷尬告知真相，原來事主穿上新牛仔褲前沒有清洗，所以染色讓雙腿變藍，網友紛紛笑稱「笑死」、「我都試過，以為自己有絕症」、「無事就好了」，也有人質疑事件純屬虛構。
原po在社交平台X（前稱Twitter）表示，日前發現雙腿變藍，詢問網路醫生網站，初步診斷顯示可能是深層靜脈血栓，原po立即前往急症室求診。醫生進行檢查後交代檢查結果，原po沒有清洗新牛仔褲就穿上，雙腿因牛仔褲染色而染上藍色顏料，當場令原po崩潰，原po之後在網上表示自己自此日日洗腳。
多名網友笑稱「笑死」、「我都試過，以為自己有絕症」、「無事就好了」，亦有人質疑事件真偽，貼文2020年1月發出，近日再度炒熱。
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文章授權轉載自《香港01》
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