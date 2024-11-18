泰國華富里猴群集體「越獄」 大鬧警局街頭嚇壞民眾

位於泰國曼谷東北方的華富里府以猴滿為患出名，200多隻猴子16日從猴園「越獄」，甚至大鬧附近警察局。目前已有40隻猴子回到籠裡，官方正派人捕捉其餘仍在逃的猴子。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，200多隻猴子16日從華富里（Lopburi）市區的普高棟猴園（Pho Kao Ton Nursery）逃跑，猴群集體破壞籠子並在街上遊蕩，或爬到附近住家尋找食物，嚇壞民眾；猴群甚至侵入鄰近的塔興警察局（Tha Hinpolice station）。

警方發現籠子因為不堪猴群集體大力搖晃而壞掉，猴園工作人員在籠子裡放食物引誘猴子，目前約有40隻猴子回到籠子裡，國家公園局（DNP）已派人捕捉其他還在逃亡的猴子。

猴群是華富里出名的景象之一，甚至成為觀光賣點，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，猴群缺乏觀光客餵食，變得更有侵略性，而且數量越來越多，造成當地人生活困擾。猴群會攻擊居民，搶走居民身上物品，甚至占領建築物等。

華富里府官方年初決定，採取更強硬手法控制猴群數量，例如用彈弓和陷阱抓捕猴子，目前約有2000多隻猴子被關在普高棟區一處猴園中。華富里府已批准2600萬泰銖（約新台幣2418萬元）預算在猴園中再蓋一座猴籠，以容納更多猴子。