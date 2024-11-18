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泰國普吉島海岸驚現無頭「美人魚」儒艮 疑因牙齒可「辟邪」遭斬首
泰國《曼谷郵報》報導，普吉島(Phuket)11月14日海域漂來一具「美人魚」原型生物儒艮的無頭腐屍。這是普吉本月發生的第3宗儒艮死亡案例。當地傳說儒艮的毒牙和眼淚可以避邪，這隻動物疑似被人獵殺。
死亡的動物是一隻成年雄性儒艮，長2.2米，重約250公斤，在普吉島他朗區（Thalang）的邦龍碼頭（Bang Rong Pier）附近被漁民發現，當時估計已死亡4到5天。他朗警方接管調查。
官員：「辟邪」說法毫無依據
泰國沿海資源研究中心（安達曼海上游）表示，屍檢發現儒艮胃部有一個塑膠袋；頸部有刀傷，可能是死後被人為斬首。
儒艮的眼淚和尖牙被認為有辟邪功能，消失的頭部可能被拿去製作護身符。有關部門強調，這種迷信說法毫無依據。
布吉資訊中心（Phuket Info Center）17日在社交平台Facebook發文，表示泰國自10月18日以來多次發現儒艮屍體。僅11月3日和8日，董里府（Trang）和甲米府（Krabi）就各發生儒艮死亡案。
儒艮是傳說中美人魚的原型。它是一種草食性的哺乳動物，是海牛的近親。由於人為捕獵和棲息地喪失，儒艮瀕臨滅絕。
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文章授權轉載自《香港01》
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