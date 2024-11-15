影／交往四年連接吻都沒有過 女網友訂婚樂曝戀愛觀

美國德州一名女子和男友交往四年，前陣子男友才剛求婚成功，兩人準備步入禮堂。女子在社群媒體上分享自己跟男友交往的過程，也提到兩人交往四年到現在都持守身體界線，甚至連接吻都沒有過，特別的交往模式引發網友熱議。

據《太陽報》（The Sun）報導，21歲的凱特琳（Kaytlin O'Neall）和男友德魯（Drew Brown）交往四年，兩人在今年10月訂婚，並決定到結婚之前都不接吻。凱特琳近期在TikTok分享求婚影片，還提到「不用接吻也能訂婚」，引來網友留言討論。

這段影片很快就獲得超過250萬次點閱率。凱特琳說，網友知道以後常好奇這麼做的原因，有人覺得「怎麼可能忍得住！」，也有些網友對這樣的理念感到不解，甚至催促他們「親一下又不會怎樣！」不過不少網友都認為能堅持到結婚才接吻很難得，還有人直接問他們是不是真的完全沒有肢體接觸。

凱特琳表示，她和德魯都是無宗派的基督徒，她在開始與德魯約會前，就已經思考過感情中的界線，並決定要將自己的初吻留給未來的丈夫。凱特琳進一步解釋說，她在和德魯確定關係之前，就先討論過相關的細節，雙方都同意遵守這些原則才開始交往。

他們覺得上帝指引他們維持這樣的界線，兩人也都不希望太早有肢體接觸而留下遺憾。凱特琳說，之所以一直到結婚後接吻，是想確保兩人不會因跨越界線而後悔。現在兩人已經交往四年，也即將步入禮堂，讓她開心地分享自己的經歷，直說「不用接吻也能訂婚」。