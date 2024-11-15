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迴轉壽司也能慶生了！日本藏壽司推「禮物系統」 華麗隊伍繞場送禮只要200元

聯合新聞網／ 綜合報導
日本「藏壽司」16日推出「禮物系統」。圖／截自グルメ Watch影片
日本「藏壽司」16日推出「禮物系統」。圖／截自グルメ Watch影片

未來也可以迴轉壽司店慶生了！日本連鎖迴轉壽司店「藏壽司（くら寿司）」宣布，16日起將推出「慶祝服務」，最多只要花200元左右，就可以獲得蛋糕和華麗的送餐服務，十分有趣。

日本「藏壽司」16日推出「禮物系統」服務，在一些特別的日子，顧客可以利用壽司迴轉台來傳遞驚喜。藏壽司表示，該服務不需預訂，可以直接從桌邊平板下單，不過這項餐點不會從快速通道直送到顧客座位，而是以華麗的馬車、旋轉木馬等裝飾，搭配歡樂樂曲燈飾，從迴轉台一路「遊行」到顧客桌邊，接近時平板還會顯示「恭喜」、「謝謝」等訊息。

慶祝的重要餐點，藏壽司提供了3樣選擇，分別是季節水果蛋糕、季節水果布丁、特選散壽司，價格為800円至1000円不等（約新台幣170元至210元）。有別於在出餐時會以透明防菌罩盛裝，這份驚喜禮物會以白色不透明防菌罩蓋住，讓旁人看不清內容，直到接近收禮人才會彈開盒蓋，揭露真面目。

不過藏壽司也提醒，為了保有驚喜感，建議顧客就座後改以「手機下單」，以免被同行者看光光，提前曝露。

據《グルメ Watch》報導，在新冠疫情和惡作劇行為發生後，愈來愈多迴轉壽司店取消使用迴轉台，故為了活用迴轉台，並提高顧客消費意願，藏壽司才規劃推出禮物系統。16日起將在東京、大阪共10間店舖實施，並限定在周末及假日提供，未來將逐步增加提供服務的店舖。

禮物 藏壽司 迴轉壽司 驚喜

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