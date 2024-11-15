韓國大考登場！Rosé《APT.》神曲變「禁歌」 考生：太洗腦難溫書
韓國一年一度大事、年度大學修學能力考試11月14日登場，逾52萬名學生應考，據韓媒報導，BLACKPINK成員Rosé與知名美國男歌手Bruno Mars合作的大熱歌曲《APT.》近來成為考生之間的「禁歌」，原因是歌曲旋律「太洗腦」，令學生在準備考試時難以專心。
Rosé與Bruno Mars的《APT.》在全球熱播，其MV（music video）單在Rosé個人YouTube頻道的播放量就達到3.4億次，此曲新一週位列Billboard美國主榜（Hot 100）第15位，更是全球200強單曲榜（Global 200）的第1位，為該榜的連續三週冠軍。
韓國《中央日報》指，這首歌變成禁忌，韓國學生們擔心這首歌的旋律可能會在他們腦海中揮之不去，打亂他們的專注力。
有考生更表示「我會擔心在考試時，這首歌會在我腦中響起」。他又指「成年人可能會笑說，為什麼要為這樣的事情感到壓力？但對我們來說，面對如此重要的考試，可能會感到不安」。
報導稱，過去也有一些歌曲是考生之間的「禁曲」，例如是SHINee的2009年歌曲《Ring Ding Dong》、Red Velvet的2016年歌曲《Dumb Dumb》，甚至是2015年兒歌《Baby Shark》。
考生群體之間會有「禁歌名單」，在韓國網路一些考生聚集的討論區，不時會出現吸引他人按下「禁歌」連結的貼文，已成為一種長期存在的惡作劇，甚至有一些惡搞者的帳戶因此遭封鎖。
《APT.》在全球大熱，有印度音樂人製作「印度版」
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文章授權轉載自《香港01》
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