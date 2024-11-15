命案現場？他進浴室被鮮紅大字嚇到 網見真相笑了：柯南該出動了

在一些恐怖片裡的命案現場，有時會出現用鮮血留下的字樣，營造出特別恐怖氣氛，或者是被害者留下的關鍵訊息。不過最近有位日本網友，還真的在家裡浴室，見到有如恐怖片般的鮮紅文字場景，害他嚇了一大跳。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，有著一位女兒和一位兒子的X網友「totto_ikukyu」最近分享，他有次前去浴室時，發現牆上寫著幾個鮮紅的大字，彷彿什麼恐怖片的兇殺現場一樣，一時之間相當震驚。

當然，這並不是真正的命案現場，而是女兒用了新沐浴乳寫下的字，內容為「超喜歡超喜歡把拔」。這位網友最近有次在店員推薦下，買了一款有著蘋果般的香氣、顏色也像蘋果一樣鮮紅的沐浴乳。沒想到被女兒用來在牆上寫字後，產生這麼大的衝擊力。

網友們看到圖片也紛紛表示「柯南該出動了」、「會召喚柯南來到現場嗎」、「這顏色太不OK了吧」、「為了保留在場證據，誰也不准離開」、「很像地雷系女子講喜歡的感覺」、「廢墟裡會有的那個」、「一瞬間還以為真的是血」、「抱歉，這真的太搞笑了」、「滿滿恐怖片感，其實是讓人高興的話語」。