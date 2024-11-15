有驚喜？小二兒突問「爸媽何時生日」 她看手機訊息才知事情不單純

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友突然被孩子問起生日，原來是想解開密碼。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本網友突然被孩子問起生日，原來是想解開密碼。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

很多人在設定各種密碼時，往往會用自己生日的相關數字，但有不少專家指出，若使用這類型的密碼，被破解、盜用的風險也會增加。近來一位日本網友，就在和孩子的一次交流中，遇到了這樣的狀況。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「pentabutabu」分享，表示念小學二年級的兒子，有一次突然問她「爸爸的生日在幾號呢」，接著又問了「媽媽的生日是幾號呢」。儘管這位媽媽網友問孩子是怎麼回事，但孩子沒有正面回應。

幾秒之後，這位媽媽收到手機傳訊。原來是一個管理遊戲時間限制的app，通知有人在系統輸入了兩次錯誤密碼。才讓她發現，兒子想解除遊戲時間限制程式，於是動用了爸媽的生日測試。

許多網友也紛紛表示「還以為是感人的故事，這太糟了吧」、「小學二年級就這麼聰明」、「這就是為什麼不能用生日來當密碼的原因」、「至少他不是拿信用卡課金」、「還以為他真的有要準備禮物」、「這孩子是位謀士啊」、「好可愛，但這有點越線了喔」、「所以密碼到底是多少咧」。

密碼 日本 生日

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