1份章魚燒21元、高中以下免費吃！日男善心舉動全因疫情醒悟
章魚燒是知名的日本平民美食之一，日本國內多數章魚燒的價格，大致落在一盒500到700日圓（約新台幣104至146元）之間，但大阪府高槻市竟然有一間店家，主打4顆章魚燒只要100日圓（約新台幣21元）的破盤價格，背後則有著老闆的暖心考量。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，開設這間100日圓章魚燒店的，是37歲男子川人佑太。川人表示，他無法透露詳細的收支資訊，不過從開店的時候起，店家都沒有遇到赤字。當然，這是他沒有把自己的人事費算在內的結果。
川人指出，幾年前疫情紛擾期間，讓人被迫得跟許多親朋好友隔離，就算想找誰聊聊天都沒辦法。這讓他意識到，有個可以讓大家聚一聚、交流的空間有多重要，於是在2021年4月開始經營章魚燒店，提供價格低廉的章魚燒，無論大人還是小孩，都有能力負擔得起。
由於川人本身是一位高中教師，因此做章魚燒也只是興趣，不太需要顧慮利潤，也獲得了一些人的贊助。另外如果客人想要做善事，請孩子們吃章魚燒，也可以購買店內的「章魚燒券」，高中以下的孩子來到店裡，就能使用這些券來吃章魚燒，幫助到更多的人。
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