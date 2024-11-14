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iPhone忘在溜冰場 隔天想領回傻眼：要冰封2個月

聯合新聞網／ 綜合報導
工人不慎將iPhone遺留在溜冰場，導致手機被「冰封」。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
工人不慎將iPhone遺留在溜冰場，導致手機被「冰封」。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國米爾頓凱恩斯市（Milton Keynes）的滑冰場近日引發關注，原因竟是因為眾人滑冰的冰層底下，「冰封」了一支iPhone，成為意外的「冰上奇景」。

ODDITYCENTRAL報導，這支裝著粉紅色手機殼的iPhone其實是滑冰場一位工人女兒的手機。事發當天工人到滑冰場準備設置冰層，忘記帶手機的他臨時借用女兒的手機，沒想到事後卻忘了帶走。

當天晚上滑冰場正好因工人的設置冷凍成為冰層，於是這支手機就這樣留在冰層中。隔天其他工人到現場檢查冰面，才意外發現裡面有支「冰封iPhone」，不過因為擔心破壞冰面結構，工人只能無奈地讓手機繼續被封存。

負責冰場設置的「悠閒滑冰」公司（Ice Leisure）總監庫克（Rob Cook）表示，如果要嘗試把手機從冰中鑿出，會破壞冰面的平滑度。重新製冰不只成本高昂也十分耗時，因此這支手機至少還得在冰層裡待上兩個月。

該名粗心的工人實在沒辦法，只好老實告訴女兒真相，並先給她一台備用機使用。這名工人表示，女兒一開始有點生氣，因為她才剛換新手機殼，不過後來爸爸保證先給她一台備用機，女兒才慢慢接受。

這支iPhone有三顆鏡頭，可能是Pro系列的機型，因此滑冰場的工作人員未來除了顧及遊客安全之外，可能還得確保沒人「鑿冰取機」。不過就算之後冰層融化將手機取回，手機可能也已經浸水損壞了。

工人 英國

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