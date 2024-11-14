「養錯嬰兒」57年後才知！挪威政府知情蓋牌？母女控侵犯人權

挪威一名婦女直到57歲才發現自己和家人沒有血緣關係，是在醫院出生時就被抱錯，控訴政府早就得知此事卻沒有作為，侵害他們的人權，要求賠償。

根據《美聯社》報導，挪威法庭近日審判一件多年前的案件。1965年一名婦女凱倫（Karen Rafteseth Dokken）在醫院產下一名女嬰，回家後發現女嬰有著和自己不同的深色捲髮，不過當時她認為是遺傳自丈夫的母親，並沒有深究。

凱倫將女嬰命名為莫娜，將她撫養長大，不過莫娜在成長過程中一直沒有歸屬感，直到2021年，長期困擾她的不確定感促使她進行DNA檢測，結果發現自己和凱倫毫無血緣關係。

原來當時莫娜出生的醫院，有另一名和她相差幾小時出生的女嬰，疑似因放錯病房導致兩方家庭誤抱小孩。

但是抱走凱倫親生女兒的另一個婦女其實早就知道了。1981年另名婦女帶女兒琳達（Linda Karin Risvik Gotaas）進行常規血液檢查，報告顯示兩人並沒有血緣關係，但該婦女並沒有追查，而挪威當局1985年得知此事，也沒有通報相關人員，導致兩邊家庭近60年才發現真相。

兩名被交換人生的女嬰現在都59歲了，兩人表示得知真相令人震驚，但外表和行為異於其他家庭成員的原因也終於獲得解釋。

莫娜的律師表示，國家多年來對此事保密，侵犯了莫娜對自己身分的權利，她本來可以在年輕時就發現真相，卻直到57歲才得知自己的身世。

凱倫、莫娜和琳達控訴挪威政府侵犯他們的家庭生活權——這是歐洲人權公約載明的其中一項，要求政府道歉並賠償。

不過根據《挪威廣播公司》報導，律師們認為，此案件已經超過法定時效，且無法證明是誰把嬰兒放錯病房，因此政府不會對此案負責。