東大畢業當公務員好風光！學霸男中年患心病變家裡蹲 成7旬父母重擔

現代生活繁忙，很多人內心都積累著許多壓力。如果堆積過頭，超過能夠負荷的臨界點，就可能造成傷害。有些被工作給壓垮的案例，當事人產生身心問題，甚至可能嚴重到再也無法回到工作崗位，也給身邊親友帶來負擔。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，72歲的橋本浩一與70歲的久美子（皆為化名）夫婦，一共生了三位兒女，其中長男非常優秀，高中時就當過學生會長，並且考上日本第一學府東京大學就讀。畢業後則是成為了國家公務員，可說是一路平步青雲。

其他兩位兒女也不差，最終都到了知名大企業上班，讓橋本夫婦臉上有光。原先夫婦以為能夠含飴弄孫，過上清閒的退休生活，不料拿到國家鐵飯碗的長男，卻突然辭職回到老家。長男疑似因為工作的關係得了心病，回家後變成一個徹底的家裡蹲，完全無法再找其他工作。

從大都市東京回到鄉下地方，長男的事情很快就傳遍大街小巷。夫妻兩人必須一邊治療長男的精神問題，避免他外出被異樣眼光看待，導致狀況變得更嚴重，同時又擔憂自己每個月31萬日幣（約新台幣6.5萬元）的年金，以及2800萬（約新台幣585萬元）的儲蓄不夠花。就算撐得過一時，但在不曉得長男何時能夠恢復正常下，對子女的未來感到前途茫茫。