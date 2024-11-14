繼女被前男友威脅公開裸照！父當街槍殺賤男救女 判40年提上訴

美國有父親不忍女兒被前任要挾，一怒之下槍殺對方前男友致死被捕。美國德州有父親心疼繼女被前男友威脅公開裸照，當街槍殺對方，令其不幸爆頭致死，他亦於2年後被警方拘捕。當地法院日前審理案件，經過陪審團商議後，認為男子涉嫌干犯謀殺罪，需判監禁40年，以及賠償1萬美元（下同，約新臺幣324,635元）；惟他表明不服判決，將會繼續上訴。

綜合外媒報導，美國德克薩斯州（State of Texas）一名42歲男子布朗（Jessie Clifford Brown），被控於2015年5月20日殺害其繼女24歲前男友弗蘭科（John Allen Franco）。事發當天，警方在自由城一公路附近峽谷發現弗蘭科座駕，並從車內找到其遺體，調查人員發現其頭部左側有一處致死槍傷。

不忍女兒被前任威脅公開裸照

警方事後對案件展開調查，綜合證人供詞，知悉布朗因為不忍女兒分手後，被死者威脅公開裸照，一怒之下動殺機，並於案發2年後，即2017年10月18日拘捕布朗。有目擊者向警方透露，事發時布朗以及另外2名男子將車停在他們旁邊，而布朗下車後從駕駛座側車窗向著弗蘭科的頭部開槍。

男子不服判決將上訴

案件於11月1日開庭審理，經過陪審團3小時審議，裁定布朗干犯謀殺罪，需被判監禁40年，並就謀殺罪名賠償1萬美元（約新臺幣324,635元）；不過布朗就表明不服判決，將會繼續上訴。

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文章授權轉載自《香港01》