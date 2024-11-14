逆子殺母藏冰箱 同住伴屍3年！自首原因讓人心寒

馬來西亞發生恐怖倫常命案！1名53歲男子與母親因事爭執，把母親活活打死後，竟把屍體藏在冰箱「冰封」，然後繼續住在屋內，伴屍3年後才向警方投案。事件揭發後，據報男子是因花光儲蓄，加上不久前中風，認為死期將至，才會選擇自首。

逆子殺母屍體藏冰箱 伴屍3年

馬來西亞《中國報》報導，53歲男子與80歲母親同住隆市華聯花園（Taman OUG）排屋，3年前因事爭執，其間男子出手打死母親。

弒母後，男子擔心命案被發現，把母親屍體藏在冰箱，又向鄰居謊稱母親因要照顧遠在霹靂州的父親，已經搬走。

男子事後如常居於屋內，惟伴屍3年後，男子於2024年11月12日早上10時許主動向警方投案。據報，男子因花光儲蓄，加上不久前中風，認為死期將至，因此才會自首。

居民指男子疑有精神問題

當地居民向《中國報》表示，男子一般獨來獨往，除了早上出門打包食物，甚少出門，「我們也很少跟對方接觸，只知道對方早前跟母親同住，之後母親就不見了」。居民補充，男子日常行為舉止怪異，相信有精神問題，但沒有表現出暴力傾向。

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文章授權轉載自《香港01》