醫療疏失！生完孩子私密處痛18年 照X光發現手術器材留在體內

泰國一名女子在18年前生產時,因為醫護人員疏忽,竟將縫合的手術針遺留她的陰道內,使她長期飽受劇烈疼痛折磨,不堪其擾。由於女子家境清寒,根本無力負擔高額的手術費用,現在手術針還留在她的體內,女子只好向當地婦幼組織求助。

據《獨立報》(The Independent)報導,這名現年36歲的女子來自泰國南部那拉提瓦(Narathiwat)省,近期她向泰國帕維娜兒童與婦女基金會(Pavena Foundation for Children and Women)求助,希望基金會可以給予金援,讓她脫離多年的痛苦經歷。

根據女子說法,18年前她分娩後,護理師在縫合時不慎將一根針掉入陰道內,當時的醫生試圖用手直接取出縫合針,但沒有成功。由於醫生擔心花時間撿針要是耽擱太久,會造成女子大量失血,權衡之下醫生決定繼續縫合,就這樣把針留在女子體中。女子表示,從那天以後,她的下腹部就一直隱隱作痛,甚至有時疼痛還會加劇,令她難以忍受。

去年女子經由X光檢查後,確認縫合針真的還在體內,不過院方認為縫合針在體內跑動,只好多次推遲手術。女子每個月至少要回診四次,不只身體飽受折磨,也造成嚴重的經濟負擔。帕維娜基金會指出,由於女子經濟狀況不好,實在無力負擔高額的醫療費用,才會轉而向基金會求助。

基金會負責人洪薩庫(Pawina Hongsakul)表示,基金會已經協助女子與公立醫院聯繫,安排後續治療。目前泰國社會發展和人類安全部門也會協助安排女子往返醫院的交通事宜,不過目前還不確定手術時間,也不清楚女子是否會向當年的醫院提告。