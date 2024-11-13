影／冷氣水當聖水！印度信徒爭先恐後搶著喝 得知真相嘆：心碎了

印度一間神廟近期發生一起荒謬的誤會，有不少民眾以為出現神蹟，看見神像流下水來認為是聖水，紛紛拿著杯子來接水飲用。然而事後廟方出面澄清，信眾喝的水根本不是什麼聖水，而是冷氣流下的冷凝水。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在溫達文（Vrindavan）的「施里班克比哈里廟」（Shri Banke Bihari）。社群媒體上流傳的影片中可以看到，有數十名信徒站在神廟外牆的大象雕像前，依序接取滴落的液體，他們深信這是真正的「聖水」，是從黑天神克里希納（Lord Krishna）腳下流出的聖水。信眾相信從克里希納腳邊流下的是神聖「腳露水」（Charan Amrit），喝了以後會受到神祇保佑，所以爭相排隊接水喝。

廟方得知此事後出面澄清，表示信眾喝的是冷氣的冷凝水，而非任何宗教儀式所供應的聖水。廟方人員戈斯瓦米（Dinesh Goswami）表示，廟方非常尊重信眾的虔誠態度，但廟方有責任要讓信眾知道真相，真正的聖水會有聖羅勒（Tulsi）和玫瑰花瓣等植物，不會單純只有純水。

Serious education is needed 100%



People are drinking AC water, thinking it is 'Charanamrit' from the feet of God !! pic.twitter.com/bYJTwbvnNK — ZORO (@BroominsKaBaap) 2024年11月3日

不少信眾表示震驚和失望，甚至有人說自己「心都碎了」。有信徒抱怨廟方應該更早告知所有人，避免被誤以為神蹟發生而喝下冷凝水。該名信徒不滿地表示，信眾帶著深切的敬畏之心前來朝聖，沒想到真相竟然讓人如此傷心，指責廟方沒有盡到應盡的責任，阻止信徒誤喝冷凝水。

有醫生警告，冷氣的冷凝水可能帶有各種細菌和真菌，飲用冷凝水可能會引發疾病或健康問題。專家呼籲廟方應在雕像旁設立警語，以避免還有其他民眾誤喝冷凝水。

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