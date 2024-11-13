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抓到就沉入海底！日店家超兇告示警告小偷：下手前先道別家人

聯合新聞網／ 綜合報導
一間日本店家為防範小偷，貼出措辭相當激烈的公告。小偷示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一間日本店家為防範小偷，貼出措辭相當激烈的公告。小偷示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

許多商家開店營業，都怕遇到有小偷順手牽羊，白白偷走店內的商品，讓店家蒙受損失。近來有家日本業者就針對這些不法的小偷，張貼了一張告示。由於內容措辭相當激烈，因此引發了一些討論。

日本「X」網友「sakino_haka」最近分享一張圖片，畫面中有一張店家的告示，寫著「要是抓到偷竊的話，就讓你沉入仁賀保的海底。請打算偷竊的人，先跟家人道別過後再行動」，還用圖片標示出仁賀保海域的位置，展現出十足決心。

張貼這張公告的，是秋田縣仁賀保市的「Leather&Diner knc」，該店販售許多精美的皮革製品小物，包括皮夾、包包等等，另外也有提供美式漢堡等餐點服務。恐怕店家就是被偷怕了，才會有如此強勢的公告出現。

網友們看了也紛紛表示「真的好兇喔」、「還具體畫出來『大概在這一帶』有夠嚇人」、「讓人不下定決心就下不了手」、「對店家來說也是死活問題啊，想偷走賭上人生做的商品，就做好賭上一命的覺悟吧」、「對壞人就是要強硬一點」、「對犯罪者最少也該做到這種程度」、「小偷沒有人權」。

偷竊 小偷 日本

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