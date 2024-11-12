比醫生好？澳洲妹子遭「誤診10年」 竟靠Apple Watch找出病因

英媒11月11日報導，澳洲女子克萊頓（Evie Clayton）在社交媒體Tiktok上透露，她曾被醫生診斷患有焦慮症長達10年，即使多次看醫生病情沒好轉。直到最近Apple Watch偵測出她患有心室上心搏過速（Supraventricular tachycardia），才驚覺自己多年來一直被誤診。

英國《每日郵報》11日報導，居住在澳洲湯斯維爾市（Townsville）的克萊頓在Tiktok上寫道：「你的Apple Watch能發現你心律不整，你的醫生卻一直沒有發現」。

克萊頓表示，自己已接受適當的藥物治療後，情況已經獲得控制，並揚言要把過去10年的焦慮症診斷報告都丟進垃圾桶。她最後更不忘「感謝」其Apple Watch，幫助她發現真正的病因。

有網友留言分享相似的經歷，他曾在凌晨3點時突然收到Apple Watch發出健康警告，在即時求醫後發現患有高血壓，他當時以為自己只是患有有焦慮症。

報導稱，這已並不是Apple Watch用戶第一次透過手錶發現自己患上嚴重健康問題。一名紐約市女子2023年5月因心律不整而收到Apple Watch發出致命健康警報後，及時就醫接受微創手術，成功在病情惡化前解決問題。

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文章授權轉載自《香港01》