快訊

身分曝光！與陳時中並肩走出餐敘現場 「斜肩美女醫師」原來是她

跟宋再臨約吃飯 好友赴約卻成目擊者「只見到冰冷遺體」…警方透露遺願

12強賽／韓媒記者會後怨聲多…提練球時小孩場邊嬉戲 棒協澄清還原時間軸

聽新聞
0:00 / 0:00

比醫生好？澳洲妹子遭「誤診10年」 竟靠Apple Watch找出病因

香港01／ 撰文：劉耀洋
澳洲女子克萊頓透露，她曾被醫生診斷患有焦慮症長達10年，即使多次看醫生病情沒好轉。直到最近Apple Watch偵測出她患有心室上心搏過速，才驚覺自己多年來一直被誤診。示意圖／路透
澳洲女子克萊頓透露，她曾被醫生診斷患有焦慮症長達10年，即使多次看醫生病情沒好轉。直到最近Apple Watch偵測出她患有心室上心搏過速，才驚覺自己多年來一直被誤診。示意圖／路透

英媒11月11日報導，澳洲女子克萊頓（Evie Clayton）在社交媒體Tiktok上透露，她曾被醫生診斷患有焦慮症長達10年，即使多次看醫生病情沒好轉。直到最近Apple Watch偵測出她患有心室上心搏過速（Supraventricular tachycardia），才驚覺自己多年來一直被誤診

英國《每日郵報》11日報導，居住在澳洲湯斯維爾市（Townsville）的克萊頓在Tiktok上寫道：「你的Apple Watch能發現你心律不整，你的醫生卻一直沒有發現」。

克萊頓表示，自己已接受適當的藥物治療後，情況已經獲得控制，並揚言要把過去10年的焦慮症診斷報告都丟進垃圾桶。她最後更不忘「感謝」其Apple Watch，幫助她發現真正的病因。

有網友留言分享相似的經歷，他曾在凌晨3點時突然收到Apple Watch發出健康警告，在即時求醫後發現患有高血壓，他當時以為自己只是患有有焦慮症。

報導稱，這已並不是Apple Watch用戶第一次透過手錶發現自己患上嚴重健康問題。一名紐約市女子2023年5月因心律不整而收到Apple Watch發出致命健康警報後，及時就醫接受微創手術，成功在病情惡化前解決問題。

延伸閱讀：

Apple Watch睡眠窒息通知如何設定 專訪Dr. Matt Bianchi解說原理

Apple Watch 10上手玩｜輕巧錶身＋睡眠呼吸、水深水溫感測大升級

文章授權轉載自《香港01》

手錶 誤診 醫生 高血壓

相關新聞

比醫生好？澳洲妹子遭「誤診10年」 竟靠Apple Watch找出病因

英媒11月11日報導，澳洲女子克萊頓（Evie Clayton）在社交媒體Tiktok上透露，她曾被醫生診斷患有焦慮症...

女學生「課桌下」光腳磨蹭男友胯下 女老師目睹崩潰：他還是模範生

近日，南韓社群媒體上一篇題為「作為老師，目睹學生親密接觸」的文章引起熱議。根據《뉴스1（News1）》...

加拿大必勝客出奇招！用PS5幫你保溫比薩 加熱器「免費釋出」

電動打得正激烈，沒空吃比薩，又怕比薩冷了怎麼辦？加拿大比勝客推出比薩加熱器「 PIZZAWRMR」，可以放在Sony P...

花都的底層社會：《巴黎侍者》餐廳服務生看見的真相

在我動筆的這個當下，巴黎萬籟俱寂。她的大道空無一人，商店、餐酒館、咖啡廳、餐廳門戶緊閉，長達數週的封城將我們的世界限縮在十幾平方尺內，一個我們稱為家的地方。

女子新屋地氈下藏詭異五芒星！ 網指與邪教有關 真相竟是這樣

搬新屋經常都有意想不到的事情發生。有外國女子早前購買新居，當她拿起屋內地氈時，發現地板竟藏有「五芒星」圖案，…

暴力佛教徒？緬甸僧伽塑造的宗教衝突

緬甸是一個多民族、多宗教的國家，然而宗教包容性不佳，不同信仰族群間關係長期緊張。尤其佔人口多數的佛教徒，對穆斯林和基督徒的排擠更為嚴重。例如，若開邦的佛教徒經常與當地信奉伊斯蘭教的羅興亞人發生衝突，後者甚至面臨不被承認國籍的困境。令人深思的是，佛教以慈悲、非暴力見稱，其信徒為何會產生排外傾向，甚至訴諸暴力行為？那些作為佛教代言人、在國家和社會中享有崇高地位的僧伽，何以默許甚至支持這類行徑？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。