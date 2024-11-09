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20秒影片看不完！日網友用「1東西」自製倉鼠跑步機 畫面曝光萌翻全網

香港01／ 撰文：劉耀洋
由於倉鼠喜歡跑步運動，不少飼主都會為牠們購買滾輪。示意圖／ingimage
由於倉鼠喜歡跑步運動，不少飼主都會為牠們購買滾輪。示意圖／ingimage

由於倉鼠喜歡跑步運動，不少飼主都會為牠們購買滾輪。日本就有一名飼主，直接將吃完的餅乾空盒，當成倉鼠們的「跑步機」。一段於10月31日在社交媒體X上傳的影片顯示，片中2隻倉鼠們在空盒上賣力狂跑的可愛畫面，在網上引起熱烈討論。

影片中可以看到，一共有5隻倉鼠身處看似是倉鼠籠的地方，中央則擺放一個空的餅乾盒，其中兩隻倉鼠在空盒的一片薄紙板上拚命奔跑玩耍，登頂又滑下來重跑。

而更有趣的是，其餘3隻未有參與跑步運動的倉鼠亦各自在忙碌「重要」的任務。一隻灰色倉鼠在旁邊默默吃東西，為空盒上的倉鼠夥伴「打氣」； 另一隻米白相間的倉鼠，則是全程在角落啃咬「跑步機」。

剩下的一隻倉鼠在影片中未見全身，原來牠被困於薄紙板下，當其夥伴賣力在上跑步時，牠也在拼命想逃出「跑步機」。

倉鼠們的模樣，使一眾網友覺得相當有趣。有網友留言稱，倉鼠們非常可愛，使他一再重複觀看影片；也有網友稱，在這短短的22秒影片中，居然5隻倉鼠皆各有「任務」在身，他表示：「兩隻在盒子上跑、一隻在咬盒子的角，一隻困在盒子中，另一隻則自顧自地吃東西，訊息量太驚人了！」

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文章授權轉載自《香港01》

倉鼠 日本

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