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比特犬襲主！女主人右臂遭連肘咬斷 員警開槍殺狗救人

香港01／ 撰文／田中貴
比特犬示意圖，與新聞內容無關。圖／pixabay
比特犬示意圖，與新聞內容無關。圖／pixabay

澳洲發生狗咬主人事件。今年10月中旬，當地1隻數周前曾咬傷鄰居的比特犬日前攻擊女主人，當場咬斷女主人的右臂，令她重創大量流血，發出淒厲尖叫聲，其他人聞聲報警。警員到場嘗試制服狗隻，但最終只能開槍將牠擊斃，傷者則送醫搶救，情況危殆，現場有另1隻沒有參與攻擊的狗隻則交由動物組織暫時照顧。當地警方表示正調查案件，有警員形容這宗案件是他當差37年來，見過的最嚴重的狗隻襲擊人類事件。

涉事比特犬曾咬傷鄰居和其他狗隻

事件發生在澳洲昆士蘭州的湯斯維爾（Townsville），34歲女事主飼養2隻狗，其中1隻是比特犬。有男鄰居事後向當地傳媒表示，數周前曾被涉事比特犬攻擊，遭咬傷手臂，批評當時已應該將該比特犬人道毀滅；其他鄰居亦指，涉事比特犬表現兇惡，曾攻擊過其他狗隻和居民，甚至有人展示由該狗造成的傷痕。

案發為當地時間10月11日早上7時許，女狗主突然在家中比特犬襲擊，右臂當場被咬傷，右手肘以下部位被咬斷，女主人痛得尖叫起來，其他人聞聲報警求助。

比特伏不受控　終由警員開槍擊斃

警方和救護員接報到場，救護員立即為女傷者提供初步治理，警員則嘗試制服比特犬，但該狗隻仍然非常激動，甚至想衝出去，警員最後在動物管制人員的建議下，開槍將牠擊斃。女傷者昏迷由救護車送院接受搶救，目前情況危殆，但沒有生命危險。

受傷女子飼養的1隻身型較小的寵物犬沒有參與攻擊，交由皇家防止虐待動物協會（Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals））照顧。

警方：不會檢控女主人

警方代表交代案情時表示，這是他當差37年來見過最嚴重的狗隻襲擊人類事件，為了警員和社區其他住戶的安全，槍斃涉事狗隻是唯一選擇，同時祝福女傷者早日康復。警方代表亦表示，昆士蘭州本年4月通過新法律，狗隻攻擊他人造成嚴重傷害或死亡，狗主面臨3年監禁和10.8萬澳元（56萬港元）的罰款，但在今次事件中，警方目前不打算向女傷者提出檢控，案件仍在調查中，包括要釐清狗隻攻擊主人的原因。

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文章授權轉載自《香港01》

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