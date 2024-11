比特犬襲主！女主人右臂遭連肘咬斷 員警開槍殺狗救人

澳洲發生狗咬主人事件。今年10月中旬,當地1隻數周前曾咬傷鄰居的比特犬日前攻擊女主人,當場咬斷女主人的右臂,令她重創大量流血,發出淒厲尖叫聲,其他人聞聲報警。警員到場嘗試制服狗隻,但最終只能開槍將牠擊斃,傷者則送醫搶救,情況危殆,現場有另1隻沒有參與攻擊的狗隻則交由動物組織暫時照顧。當地警方表示正調查案件,有警員形容這宗案件是他當差37年來,見過的最嚴重的狗隻襲擊人類事件。

涉事比特犬曾咬傷鄰居和其他狗隻

事件發生在澳洲昆士蘭州的湯斯維爾(Townsville),34歲女事主飼養2隻狗,其中1隻是比特犬。有男鄰居事後向當地傳媒表示,數周前曾被涉事比特犬攻擊,遭咬傷手臂,批評當時已應該將該比特犬人道毀滅;其他鄰居亦指,涉事比特犬表現兇惡,曾攻擊過其他狗隻和居民,甚至有人展示由該狗造成的傷痕。

案發為當地時間10月11日早上7時許,女狗主突然在家中比特犬襲擊,右臂當場被咬傷,右手肘以下部位被咬斷,女主人痛得尖叫起來,其他人聞聲報警求助。

比特伏不受控 終由警員開槍擊斃

警方和救護員接報到場,救護員立即為女傷者提供初步治理,警員則嘗試制服比特犬,但該狗隻仍然非常激動,甚至想衝出去,警員最後在動物管制人員的建議下,開槍將牠擊斃。女傷者昏迷由救護車送院接受搶救,目前情況危殆,但沒有生命危險。

受傷女子飼養的1隻身型較小的寵物犬沒有參與攻擊,交由皇家防止虐待動物協會(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals))照顧。

警方:不會檢控女主人

警方代表交代案情時表示,這是他當差37年來見過最嚴重的狗隻襲擊人類事件,為了警員和社區其他住戶的安全,槍斃涉事狗隻是唯一選擇,同時祝福女傷者早日康復。警方代表亦表示,昆士蘭州本年4月通過新法律,狗隻攻擊他人造成嚴重傷害或死亡,狗主面臨3年監禁和10.8萬澳元(56萬港元)的罰款,但在今次事件中,警方目前不打算向女傷者提出檢控,案件仍在調查中,包括要釐清狗隻攻擊主人的原因。

