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男被醫生誤診告知過胖 要動縮胃手術才發現腹內藏27公斤腫瘤

聯合新聞網／ 綜合報導
醫生誤診男子的大腹部是脂肪肥胖，讓他背腫瘤長達12年。示意圖／ingimage
醫生誤診男子的大腹部是脂肪肥胖，讓他背腫瘤長達12年。示意圖／ingimage

挪威一名男子過去12年來肚子越來越大，雖然曾經看過醫生，但卻被誤診認為他只是過胖，甚至還安排男子接受減重課程。2023年醫院甚至要替男子安排縮胃手術，但這才發現男子的腹部其實藏著一顆重達27公斤的腫瘤，根本就不是過胖。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，59歲的克勞特（Thomas Kraut）是在2011年開始發現自己身體怪怪的。從那時起，他的肚子就越來越大，但是醫生卻沒有檢查出他肚子裡的腫瘤，只單純認為克勞特是變胖了。

克勞特甚至在2012年被診斷過重及第二型糖尿病，必須服用糖尿病藥物，還被安排參加了減重和營養課程。不過這些「治療」當然都沒有效，克勞特的肚子還是像吹氣球一樣不斷變大。

2023年，醫生準備為他進行縮胃手術時，才留意到克勞特的腹部異常堅硬，而不是像脂肪一樣柔軟。醫生立刻安排電腦斷層掃描，這才發現克勞特的腹部之所以會持續腫大，根本不是體重控制的問題，而是長了一顆腫瘤。

這顆腫瘤重達27公斤，直徑超過50公分。它不只吸取右腎的養分、壓迫周圍器官，也影響了他的腎臟和小腸。克勞特在奧斯陸接受長達10小時的手術，不只切除了腫瘤，也被迫切除部分小腸和右腎。克勞特現在每兩週就須接受一次心理治療，也要每半年定期接受一次腫瘤檢查。

他對當初沒有及時發現腫瘤的醫生提出告訴，但卻遭到駁回。該名醫師以腫瘤相當罕見為由，認為自己當初沒有及時發現也算合理。不過，克勞特的律師將再提出告訴，要為克勞特爭取他應得的權益。

肥胖 誤診 醫生

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