曾提議「男上加男」遭拒 男室友竟偷睡床底數月「想要更親近」

國外一名男網友在論壇上分享了在外租屋的恐怖經歷，引發網友熱烈討論。這名男網友表示，男室友先是向他告白，接著又被他發現一直都躲在他床底下睡覺，好跟他「更靠近」，讓男子非常困擾。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名24歲的男網友@Slumbering3在知名論壇Reddit上分享自己的恐怖經驗。他表示，自己跟室友卡爾（Karl）已經同住2年，這段過程中，卡爾多次詢問他有沒有興趣和男性交往，但每次都被拒絕。雖然拒絕了卡爾，但男網友表示自己還是試著跟他和平共處，沒想到後來竟發現對方的恐怖行徑。

男網友說，某天晚上他聽到床底下傳來聲響，本來以為是老鼠或其他動物，但是當他打開手機的手電筒查看，在床底下和他四目相交的竟然是卡爾。卡爾一被發現以後就開始哭泣，不斷重複說著對不起，而男網友則是嚇到驚慌失措地衝出公寓。男網友連睡衣都顧不得換，直奔24小時營業的餐廳，想到那裡冷靜一下。

卡爾後來向他坦承，自己一個禮拜至少會有幾晚睡在他的床底下。卡爾說自己只是想要「更接近他」，藉此跟他「有心靈上的交流」，但這樣的說法只讓男網友覺得不寒而慄。

男網友後來趁卡爾上班時回家收拾行李，決定在剩下的租約期內都住在朋友家，也不想再和卡爾見面。這件事在男網友的朋友圈中傳開，雖然有些人認為卡爾的行為確實不當，但也有些朋友認為應該再給他一次機會。

不過大部分的網友都認為這樣的行徑很恐怖，有網友就留言說：「這個人精神狀態不穩定，你最好快點離開，他這行為根本就是跟蹤狂。」另一位網友則表示：「如果他能做出這種事，還有什麼是他不敢做的？」