快訊

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

獨／上將退役藍委陳永康1敵4護議事人員 韌帶斷裂抽大量積血

歐司瑪科技「假綠能」吸金詐騙上億元 檢警搜索拘提6人到案

聽新聞
0:00 / 0:00

影／醉後打賭炸死自己 印度男為贏三輪車…煙火「爆屁股」慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
沙巴瑞什和朋友打賭坐在煙火盒上，結果慘遭炸死。示意圖，圖片來源／ingimage
沙巴瑞什和朋友打賭坐在煙火盒上，結果慘遭炸死。示意圖，圖片來源／ingimage

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

印度班加羅爾一名男子在排燈節（Diwali）當晚和朋友喝酒助興，他在朋友慫恿下，接受挑戰坐在一盒點燃的煙火上，導致爆炸時身受重傷，最終不幸身亡。

據《獨立報》（The Independent）報導，這起事件發生在10月31日。當天32歲的沙巴瑞什（Shabarish）和6個朋友一起喝酒慶祝排燈節，朋友提議，如果他敢坐在點燃的煙火盒上，就送他一台電動三輪車。

事發經過的影片在社群媒體上瘋傳，影片中可以看到，煙火點燃爆炸後，沙巴瑞什瞬間倒在地，隨後被送往醫院急救。沙巴瑞什的臀部、腹部和大腿都嚴重燒傷，最後因傷勢過重在11月2日不治身亡。

沙巴瑞什的母親維賈雅（Vijaya）表示，沙巴瑞什的朋友告訴她，兒子是放煙火時不慎燒傷，因為她也不知道詳細情況，只是趕緊跟女兒趕到醫院探視兒子。維賈雅一直到兒子過世後，才從監視器畫面中得知完整經過，也才知道兒子的朋友刻意隱瞞了真相。

班加羅爾副警察局長賈加拉薩（Lokesh Jagalasar）表示，警方已經以「過失致死罪」逮捕6名涉案的朋友。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

印度 爆炸 監視器 過失致死

延伸閱讀

不怕被陌生人闖入！空服員曝住飯店6安全訣竅 衣架、毛巾成擋門神器

群馬驚見「觸手外星生物」！日網友嚇到：竟是珍珠奶茶原型

做記號？火辣女模下體狂蹭舉重桿 健身網紅怒轟：把人趕出去

35歲OL整天「自動高潮」無法工作 忍6個月就醫才知罹罕病

相關新聞

影／醉後打賭炸死自己 印度男為贏三輪車…煙火「爆屁股」慘死

印度班加羅爾一名男子在排燈節（Diwali）當晚和朋友喝酒助興，他在朋友慫恿下，接受挑戰坐在一盒點燃的煙火上，導致爆炸時身受重傷，最終不幸身亡。

做記號？火辣女模下體狂蹭舉重桿 健身網紅怒轟：把人趕出去

隨著健康意識抬頭，愈來愈多人選擇在下班或是周末抽空運動，其中可遮風避雨的健身房遂成了許多人的首選。不過，近日巴西一名火辣女模...

群馬驚見「觸手外星生物」！日網友嚇到：竟是珍珠奶茶原型

珍珠奶茶風靡全球，不過很多人喝珍珠奶茶，知道珍珠的原料叫做「木薯」，但實際親眼看過木薯的人，相對就比較少一點。近來有一位日本網友，雖然看到了木薯本尊，但卻因為奇特的外型，讓他嚇一大跳。

35歲OL整天「自動高潮」無法工作 忍6個月就醫才知罹罕病

土耳其神經學家發表一起案例，說明一名女性經常自發性高潮，嚴重影響工作生活，就醫後才發現原來自己罹患罕見疾病。

退休生活好狂！日本75歲爺移居離島 自己開怪手整地、蓋房子

很多人平時工作忙碌，但或許沒有想到退休時該做什麼，對未來感到迷茫。日本有一位70多歲的老爺爺，過去就曾立志要在離島生活，如今不只真的移居離島，還親手整地、蓋房子，有著充實的退休生涯。

護理師手滑致針頭卡陰道！泰醫找嘸竟直接縫合 害婦腹痛18年

泰國日前揭露一起多年前的醫療疏失案。一名女子18年前在醫院產後縫合時，護理師失手將一根針掉入她的陰道，當時的醫生尋找無果就直接縫合，留在陰道內的針頭導致她長年腹痛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。