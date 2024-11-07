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做記號？火辣女模下體狂蹭舉重桿 健身網紅怒轟：把人趕出去

聯合新聞網／ 綜合報導
健身房示意照。圖／ingimage
健身房示意照。圖／ingimage

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隨著健康意識抬頭，愈來愈多人選擇在下班或是周末抽空運動，其中可遮風避雨的健身房遂成了許多人的首選。不過，近日巴西一名火辣女模考斯（Sarah Caus）一段影片引起網友砲轟，雖然考斯身穿正常運動服裝，但她卻將下體不斷磨蹭舉重桿，鹹濕畫面讓一名健身網紅怒轟「健身房需要開始把人趕出去」。

普通人進健身房，可能選擇跑步機、飛輪進行有氧訓練，或者選擇啞鈴等其他器材鍛鍊肌肉。不過考斯近日曝光的一段影片卻讓人看了臉紅心跳，只見她穿著白色小可愛和粉紅色緊身短褲，雖然是十分普通的運動穿著，但考斯下一秒卻用下體在舉重桿上來回磨蹭。

考斯的健身房磨蹭片曝光後引起網友熱烈討論，一名美國的健身網紅斯沃爾（Joey Swoll）氣得拍片怒罵，他先嗆考斯在健身房拍磨蹭片又上傳十分噁心，接著直言「健身房需要開始把人趕出去」。

另外，斯沃爾認為考斯拍攝這段影片的用意，無非是想增加她在成人情色平台上的粉絲。斯沃爾表示，他不反對考斯想要增加粉絲數量並獲利，但斯沃爾認為如此噁心的事情在家做即可，不該選在健身房拍片。

除了斯沃爾之外，許多網友也不認同考斯的行為，「她X的在做什麼」、「一旦人們停止付錢給成人情色平台，這類行為將不再出現，但這可能永遠不會發生」、「許多健身房有托兒中心，也有未成年人在現場，拍片的人應接受法律制裁」、「肯定要怪她，但也必須責備那些點讚並追蹤這類垃圾的男人。沒有需求，就沒有供應」。

健身房 網紅

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