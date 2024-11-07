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35歲OL整天「自動高潮」無法工作 忍6個月就醫才知罹罕病

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其神經團隊發表RGS案例，一名女性經常自發性高潮，嚴重影響工作生活。示意圖／ingimage
土耳其神經團隊發表RGS案例，一名女性經常自發性高潮，嚴重影響工作生活。示意圖／ingimage

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土耳其神經學家發表一起案例，說明一名女性經常自發性高潮，嚴重影響工作生活，就醫後才發現原來自己罹患罕見疾病

根據《每日郵報》報導，土耳其神經學家團隊今年在醫學期刊《Cureus》發表關於罕見疾病「不寧生殖器症候群（Restless genital syndrome，RGS）」的報告。

RGS的症狀類似不寧腿症候群（Restless legs syndrome，RLS），但患部更集中於生殖器。RGS或持續性性興奮症候群（Persistent genital arousal disorder，PGAD）是由於大腦中控制生殖器區域神經的訊號失靈，會導致生殖器刺痛，並且在沒有任何性行為的情況下自發性高潮，是全球少數人可能罹患的罕見疾病，其中多數患者為女性。

報告中的案例為一名35歲女性，一開始發現生殖器產生麻木刺痛感，且僅在晚上出現症狀，然而隨著時間推移，病症越來越嚴重，不適感蔓延到左、右側肢體，並且在白天也出現高潮的症狀。患者表示，一整天的非自願高潮經常打斷她的工作，讓她難以集中注意力，甚至引發焦慮、抑鬱的感覺，嚴重影響日常生活。

忍耐了6個月後女子就醫，經過各種檢查、轉診後才確診為RGS，並針對症狀開藥，目前有所緩解，但仍需持續追蹤治療。

報告指出，RGS屬罕見疾病，患者可能因無法控制的自動高潮而羞於就醫，或是發生誤診，導致治療時間延誤的情況，希望提升民眾及臨床醫生對RGS的認識，當遇到相應症狀時可以及早治療。

女性高潮 罕見疾病

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