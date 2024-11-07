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護理師手滑致針頭卡陰道！泰醫找嘸竟直接縫合 害婦腹痛18年

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名女子多年前在醫院接受產後縫合手術時，護理師失手把針掉入她的陰道內。示意圖／ingimage
泰國一名女子多年前在醫院接受產後縫合手術時，護理師失手把針掉入她的陰道內。示意圖／ingimage

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泰國日前揭露一起多年前的醫療疏失案。一名女子18年前在醫院產後縫合時，護理師失手將一根針掉入她的陰道，當時的醫生尋找無果就直接縫合，留在陰道內的針頭導致她長年腹痛。

根據《The Thaiger》報導，一名現年36歲的泰國女子，18年前在一家醫院分娩，產後縫合傷口時，護理師手滑，一根針不小心掉進女子的陰道。當時的醫生雖然試圖尋找針頭的位置，但沒有找到，為了防止失血過多以及併發症，醫生選擇先將傷口縫合。

這根針頭導致女子18年來下腹疼痛不止，去年她在另一家醫院進行X光檢查時，發現針頭依然留在體內。然而針頭的位置不斷移動，難以確定取出的位置，原本安排好的兩次手術都未能執行。

女子每個月都需要到醫院報到3、4次，以進行後續追蹤治療，雖然治療費用可以使用健保，但衍生的交通費和飲食費用成為女子的經濟負擔。為了徹底解決困擾，女子尋求社區幫助，最終「巴威娜兒童及婦女基金會」向她伸出援手，將提供相關資源，並協助她和政府部門協調此事。

手術 醫療疏失

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