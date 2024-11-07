退休生活好狂！日本75歲爺移居離島 自己開怪手整地、蓋房子

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很多人平時工作忙碌，可能無暇思考退休時該做什麼，對未來感到迷茫。日本有一位70多歲的老爺爺，過去就曾立志要在離島生活，如今不只真的移居離島，還親手整地、蓋房子，有著充實的退休生涯。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位名為柴田善次的75歲男性，年輕時曾經創業當老闆，從事過食品宅配以及企業供餐等行業。而他過去就嚮往「住在海邊」，於是在60歲時，買下愛知縣離島「佐久島」約300坪土地，並在70歲把公司讓給長男，自己完全移居到居民不滿200人的佐久島生活。

既然手握廣大的土地，柴田心想要好好利用，想辦法打造出一些東西。為了新家，柴田買下挖土機、割草機等等器具整理土地，甚至在沒有建築的知識和經驗下，親手建造居住的房子。另外也手工打造披薩窯、撿石頭打造泡澡池、種植百香果和黑莓、雕刻仿造「摩艾石像」等等。

即便年紀不小，卻能做這麼多事情，讓柴田有了「佐久島狂人爺（佐久島クレイ爺）」的稱呼。能夠過上這麼充實的老年生活，柴田認為，提早認知到自己「退休後該做什麼」很重要，否則整天勞碌奔波，體力和精神都被消磨殆盡了。不管賺進多少財富，能夠有想做的事情，才是最幸福的事。