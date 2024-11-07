按摩活春宮！網紅全身按摩鄰床傳呻吟聲 1句確認激戰：好離譜

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想不到按摩也會遇到活春宮。澳洲有名網紅在網上發片，分享在峇里島進行全身按摩時遇到的尷尬情景。她指意外聽見隔壁床傳來的喘息聲，雖然嘗試說服自己「不是那件事情」，卻隨即聽到男方因力不從心而低聲道歉，確定他們正在進行性行為，讓她感到十分震驚。

在IG上擁有近2萬粉絲的網紅普斯特托（Megan Pustetto），早前在TikTok上發布影片，指在峇厘島進行全身按摩時竟遇到活春宮事件。

普斯特托指自己選了1間看起來正規又美觀的按摩店，完全不似是有不正當交易的場所，因此按摩中途，她突然聽到隔壁床傳來呻吟聲及粗重喘息聲，當下還說服自己「並非那回事」、「一定是技師按摩得太舒服」而已，直到後來聽到1名男子向女伴道歉自己「力不從心」，讓她確信隔壁正在進行性行為。

普斯特托對於按摩遇到如此離譜的情況，詢問其他粉絲曾否有這些經歷，竟也收到不少回應，有網友指曾在按摩時遭按摩師性騷擾，在未經同意的情況下被拍打屁股或是摸胸，讓普斯特托感到十分誇張，「沒想到不論男女都有機會遇到這種事情，可是大多數人雖然感覺不舒服，卻因感到害怕而不敢出聲，只能默默忍受」。

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文章授權轉載自《香港01》