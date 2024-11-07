快訊

聯合報社論／川普完全執政 為美國政治分裂投下陰影

失語的一代音樂家？20世紀大提琴家竟「無法詮釋巴哈」

按摩活春宮！網紅全身按摩鄰床傳呻吟聲 1句確認激戰：好離譜

香港01／ 撰文／喬納森
按摩示意圖。圖／Ingimage
按摩示意圖。圖／Ingimage

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

想不到按摩也會遇到活春宮澳洲有名網紅在網上發片，分享在峇里島進行全身按摩時遇到的尷尬情景。她指意外聽見隔壁床傳來的喘息聲，雖然嘗試說服自己「不是那件事情」，卻隨即聽到男方因力不從心而低聲道歉，確定他們正在進行性行為，讓她感到十分震驚。

在IG上擁有近2萬粉絲的網紅普斯特托（Megan Pustetto），早前在TikTok上發布影片，指在峇厘島進行全身按摩時竟遇到活春宮事件。

普斯特托指自己選了1間看起來正規又美觀的按摩店，完全不似是有不正當交易的場所，因此按摩中途，她突然聽到隔壁床傳來呻吟聲及粗重喘息聲，當下還說服自己「並非那回事」、「一定是技師按摩得太舒服」而已，直到後來聽到1名男子向女伴道歉自己「力不從心」，讓她確信隔壁正在進行性行為。

普斯特托對於按摩遇到如此離譜的情況，詢問其他粉絲曾否有這些經歷，竟也收到不少回應，有網友指曾在按摩時遭按摩師性騷擾，在未經同意的情況下被拍打屁股或是摸胸，讓普斯特托感到十分誇張，「沒想到不論男女都有機會遇到這種事情，可是大多數人雖然感覺不舒服，卻因感到害怕而不敢出聲，只能默默忍受」。

延伸閱讀：

恐怖！迷信亂倫殺嬰可致富　獸父性侵親女9年誕7嬰埋屍　案情曝光

淫舅亂倫15歲外甥女！她關閉手機定位去旅館4小時　父母震驚怒告

文章授權轉載自《香港01》

TikTok 峇里島 性行為 按摩 活春宮 澳洲 網紅

延伸閱讀

立冬養生要早睡晚起！每天「禪定練習」10分鐘解壓 中醫師教你怎麼做

大陸網紅探店傳患「菜花」 多家餐廳不堪負評只好打爛餐具

51歲女神從沒染過髮「仍有一頭烏黑濃密秀髮」她推睡前4動作保持好髮質

海灘活春宮！帳篷日光下驚現「18禁皮影戲」 網友圍觀︰真野戰！

相關新聞

玩命！少年軌道旁拍Tik Tok下秒遭撞飛 恐怖過程瘋傳下場曝光

打卡拍片也要注意安全！孟加拉有少年為了與朋友拍攝Tik Tok短片，想拍到火車在其背後疾駛而來的場面，正當他與友人站在路軌旁看著鏡頭，還沒有預計好距離位置，火車卻已駛近，少年下秒已被撞飛，嚇得友人連忙停止拍片，上前查看其情況。幸好少年經救治後奇蹟生還，而事發影片在網上瘋傳，以玩命方式達成了「爆紅」心願，但惹來大量網友批評其行為十分危險，一不少心死成為死亡直播，絕不值得。

按摩活春宮！網紅全身按摩鄰床傳呻吟聲 1句確認激戰：好離譜

想不到按摩也會遇到活春宮。澳洲有名網紅在網上發片，分享在峇里島進行全身按摩時遇到的尷尬情景。她指意外聽見隔壁床傳來的喘息聲，雖然嘗試說服自己「不是那件事情」，卻隨即聽到男方因力不從心而低聲道歉，確定他們正在進行性行為，讓她感到十分震驚。

玩手機觸電死！12歲少女邊玩手機邊充電 慘觸電口吐鮮血傷重身亡

泰國近日發生1宗驚悚的「觸電致死」事件！當地1名12歲少女在家用姐姐的手機邊玩邊充電，其間竟意外觸電，被家人發現時已過了近20分鐘。當時少女口吐鮮血，手中還緊抓著連著充電線的手機。少女雖被送院搶救，但最終仍因傷勢嚴重被宣告身亡。

足球賽踢到一半被雷劈！秘魯駭人意外 球員瞬間全倒釀1死4傷

南美洲秘魯近來發生一起駭人意外。當地一場足球賽在進行過程中，天上突然落下一道閃電，瞬間擊中場上的選手，結果造成1人死亡，4人受傷的悲劇。

忘記帶便當…他買午餐隨手拿刮刮樂竟中大獎 開心抱「9千多萬元」回家

美國密蘇里州一名男子購買刮刮樂彩券中得大獎，他自稱接到妻子電話，這才想起忘帶午餐出門，於是他走進商店打算購買食物，誰料臨...

曼谷郊區被詛咒？泰國穆斯林竟被當成鬼

曼谷郊區的受詛咒之地？《鬼禁地》刻畫的泰國穆斯林社群歷史

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。