足球賽踢到一半被雷劈！秘魯駭人意外 球員瞬間全倒釀1死4傷
‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普
南美洲秘魯近來發生一起駭人意外。當地一場足球賽在進行過程中，天上突然落下一道閃電，瞬間擊中場上的選手，結果造成1人死亡、4人受傷的悲劇。
根據外國媒體「CNN日文版」報導，這起事件發生在秘魯中部的丘卡（Chilca）。當時在地聯盟的兩支足球隊正在切磋，比賽一度因為暴風雨中斷，接著雨停後又恢復。這時，天上突然出現一道落雷，場上選手們在落雷打下來的瞬間，紛紛倒在地上。
幾秒後，幾位選手試著爬了起來，但是也有球員依然倒在地上，最後造成1人死亡，另有4名傷患緊急送醫治療。有2名傷患在4日夜晚已經出院，其他2人還在觀察中。特別是有1位守門員嚴重燒傷，不過研判應該是沒有生命危險。
美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，被落雷劈中的機率不到百萬分之一，且90％的傷患都能保住性命。但即使如此，傷患還是可能留下衰弱症、燒傷、失憶等長期後遺症。過去也曾發生過有位16歲的俄羅斯足球少年遭雷擊的事件，當時該少年雖重度灼傷，但在幾周後順利恢復，算是不幸中的大幸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言