足球賽踢到一半被雷劈！秘魯駭人意外 球員瞬間全倒釀1死4傷

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南美洲秘魯近來發生一起駭人意外。當地一場足球賽在進行過程中，天上突然落下一道閃電，瞬間擊中場上的選手，結果造成1人死亡、4人受傷的悲劇。

根據外國媒體「CNN日文版」報導，這起事件發生在秘魯中部的丘卡（Chilca）。當時在地聯盟的兩支足球隊正在切磋，比賽一度因為暴風雨中斷，接著雨停後又恢復。這時，天上突然出現一道落雷，場上選手們在落雷打下來的瞬間，紛紛倒在地上。

幾秒後，幾位選手試著爬了起來，但是也有球員依然倒在地上，最後造成1人死亡，另有4名傷患緊急送醫治療。有2名傷患在4日夜晚已經出院，其他2人還在觀察中。特別是有1位守門員嚴重燒傷，不過研判應該是沒有生命危險。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，被落雷劈中的機率不到百萬分之一，且90％的傷患都能保住性命。但即使如此，傷患還是可能留下衰弱症、燒傷、失憶等長期後遺症。過去也曾發生過有位16歲的俄羅斯足球少年遭雷擊的事件，當時該少年雖重度灼傷，但在幾周後順利恢復，算是不幸中的大幸。