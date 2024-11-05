忘記帶便當…他買午餐隨手拿刮刮樂竟中大獎 開心抱「9千多萬元」回家

美國密蘇里州一名男子購買刮刮樂彩券中得大獎，他自稱接到妻子電話，這才想起忘帶午餐出門，於是他走進商店打算購買食物，誰料臨時起意購買彩券，幸運贏得300萬美元（約新台幣9597萬元）大獎。

中獎者購買的是一款面值30美元（約新台幣959元）的Millionaire Bucks刮刮樂彩券，並在購買後刮開彩券即刻兌獎，他憶述買彩券的原因：「我通常不會玩面值30美元的彩券，但由於我之前在其他刮刮樂彩券中贏得過60美元（約新台幣1919元），所以我想，『為什麼不玩呢？』」

大獎令他欣喜若狂，直呼「我完全被嚇傻！我不認為我會刮中，然後就看到彩券上那麼多個零！」，而他成為百萬富豪後做的第一件事則是將這消息告訴妻子，並說「我平常就很喜歡開玩笑，所以需要一點說服力才能讓她相信我」。

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文章授權轉載自《香港01》