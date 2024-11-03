快訊

熱帶性低氣壓形成 吳聖宇：恐成22號颱風銀杏

發動機維修大廠再爆品管危機停工迄今恐遭撤照關廠

MLB／柯爾跳脫合約但洋基可用「鈔能力」留人 紐媒：放走他會很意外

海灘活春宮！帳篷日光下驚現「18禁皮影戲」 網友圍觀︰真野戰！

香港01／ 撰文：田中貴
澳洲1處海灘上演活春宮，1對男女日光之下在帳篷內激戰，由於他們行動十分激烈，整個帳篷隨之震動，加上帳篷比較透光，隱約見到長髮女子的肢體動作，「皮影戲」令旁人看得傻眼。示意圖／Ingimage
澳洲1處海灘上演活春宮，1對男女日光之下在帳篷內激戰，由於他們行動十分激烈，整個帳篷隨之震動，加上帳篷比較透光，隱約見到長髮女子的肢體動作，「皮影戲」令旁人看得傻眼。示意圖／Ingimage

不少人喜歡在郊外露營，並搭建帳篷既保私隱也能享受大自然，但在帳篷內的活動也要有所自覺。網上最近瘋傳1條影片，顯示澳洲1處海灘上演活春宮，1對男女日光之下在帳篷內激戰，由於他們行動十分激烈，整個帳篷隨之震動，加上帳篷比較透光，隱約見到長髮女子的肢體動作，「皮影戲」令旁人看得傻眼，甚至拍片上載至社交平台，引來當地媒體報導。

影片其後在世界各地討論區流傳，許多網友笑言「大家明白為何要買昂貴帳篷，至少不會被途人見到內裡情況」、「帳篷內算不算是私人地方？」、「外面風景顯得遜色」、「真皮影戲、真野戰」。

見到長髮女子擺動身體

相關影片被上載至instagram帳戶，懷疑違反用戶守則，所以已無法觀看，但其他網友和當地媒體事前已經下載，其後再於各討論區流傳。可見現場是新南威爾斯州（New South Wales）拜倫灣（Byron Bay）的1處海灘，當時正值藍天白雲，片中帳篷比較透光，依俙見到1名長髮女子的身體正擺動，動作十分激烈，令到整個帳篷震動，相信有情侶或夫妻正上演活春宮。

網友嘲如做皮影戲

影片流傳至世界各地，大量網友笑言「又做皮影戲？」「人類總是重複同樣的錯誤」、「一分錢一分貨，貴嘅帳篷真係有用」，呼籲露營者應花費本錢買較厚的帳篷，才能人保住私隱。

拜倫郡議會禁止任何人在公共地方發生性行為，郡內亦沒有天體沙灘，在新南威爾斯州，任何人在公共場合發生性行為，最高可被判處罰款1,100澳元（約新台幣22133元），以及監禁6個月。

延伸閱讀：

露營活春宮相片瘋傳！夜晚帳篷上演「18禁皮影戲」　網民嘲真野戰

酒店活春宮！男女開窗簾全裸激戰　影片瘋傳慘了　最後咁做更尷尬

文章授權轉載自《香港01》

活春宮 澳洲 露營

延伸閱讀

自我價值感低落、緊握完美主義…你也「蛙化」了自己嗎？2方式讓內耗先止血

道理我都懂…創傷卻不斷被觸發 為什麼要「放下」這麼難？

婚姻不順遂、健康出問題…覺得自己「好可憐」？3項練習擺脫受害者情節

房間亂糟糟懶得整理？很可能你的潛意識在跟父母作對

相關新聞

海灘活春宮！帳篷日光下驚現「18禁皮影戲」 網友圍觀︰真野戰！

不少人喜歡在郊外露營，並搭建帳篷既保私隱也能享受大自然，但在帳篷內的活動也要有所自覺。網上最近瘋傳1條影片，顯示澳洲1處海灘上演活春宮，1對男女日光之下在帳篷內激戰，由於他們行動十分激烈，整個帳篷隨之震動，加上帳篷比較透光，隱約見到長髮女子的肢體動作，「皮影戲」令旁人看得傻眼，甚至拍片上載至社交平台，引來當地媒體報導。

影／真人版春麗！櫻花妹徒手震破15塊磚 身分曝光竟是幼稚園老師

日本媒體報導，一名擁有空手道黑帶的幼稚園教師堀江聖夏，其徒手震破磚塊的影片近日在網上掀起熱議。她不但可以徒手震破磚塊，也可以...

日本倫常慘案...橫濱婦殺親骨肉5歲女溺斃11歲兒命危 夫崩潰報警

日本橫濱10月30日晚上發生倫常慘案，綜合日媒報導，該市港北區一男子報警，稱自己妻子「殺了兒子和女兒」，員警趕到後將女子逮捕，小童送院，但之後家庭中的女兒不治，兒子昏迷且尚有生命危險。母親被控謀殺，並已認罪。

長期便秘！21歲女3週排便1次腹脹如孕婦如廁用力爆血驚揭患這病

如有便秘問題要立即正視，否則惡化下去影響健康後果嚴重。英國1名女護理員早前在社交平臺拍片分享，指自己在8個月前開始出現便秘問題，開始不以為意，只自行服瀉藥及黑咖啡來説明排便，不過情況沒有改善，情況嚴重才變成每3周才排便1次，糞便在肚內累積讓肚子如懷孕般脹起。

皮卡丘使出十萬伏特！他一根根調整羊毛 重現寶可夢經典招式

說起寶可夢的當家看板皮卡丘，就讓人聯想到他的招牌特技「十萬伏特」。在動畫作品裡，皮卡丘曾用十萬伏特打敗過無數的對手，有一位網友突發奇想，利用「羊毛氈」製作了皮卡丘使出十萬伏特的樣子，逼真到讓其他網友嘖嘖稱奇。

兒子失蹤4年在房內「化成白骨」父稱不知情 被控棄屍判無罪

韓國有寓所發現人體骸骨。當地有老翁於2019年報稱兒子失蹤，可是警方尋人多時無果，直至去年5月老翁朋友上門拜訪，意外打開兒子房門，於房內發現一具化成白骨的屍體，證實就是老翁失蹤兒子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。