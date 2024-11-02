影／真人版春麗！櫻花妹徒手震破15塊磚 身分曝光竟是幼稚園老師

日本媒體報導，一名擁有空手道黑帶的幼稚園教師堀江聖夏，其徒手震破磚塊的影片近日在網上掀起熱議。她不但可以徒手震破磚塊，也可以使出熟悉的「鐵頭功」和「金剛腿」破磚。這位真人版「春麗」在社交媒體的一段影片已獲得超過4000萬的點閱。

日本雅虎11月1日報導，一段堀江聖夏身穿藍色旗袍徒手震破15塊磚片的影片近日在網上瘋傳，迅速成為熱門話題。

堀江聖夏表示自己是剛柔流空手道黑帶一級，並在其個人介紹將「破磚」和「空手道」列為特殊技能。堀江聖夏的個人介紹中提到她同時是一位幼稚園及空手道老師，並自稱是「日本最強的主播」。

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文章授權轉載自《香港01》