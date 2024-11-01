快訊

失聯移工暴增 遣返大塞車 恐癱瘓司法系統

袖手旁觀！黎巴嫩軍和聯合國部隊為何不插手以色列進攻

兒子失蹤4年在房內「化成白骨」父稱不知情 被控棄屍判無罪

香港01／ 撰文：桃樂斯
韓國一名老翁2019年報稱兒子失蹤，直至去年在家中發現兒子白骨，檢方依「遺棄屍體罪」起訴老翁，獲判無罪。圖／AI生成
韓國一名老翁2019年報稱兒子失蹤，直至去年在家中發現兒子白骨，檢方依「遺棄屍體罪」起訴老翁，獲判無罪。圖／AI生成

韓國有寓所發現人體骸骨。當地有老翁於2019年報稱兒子失蹤，可是警方尋人多時無果，直至去年5月老翁朋友上門拜訪，意外打開兒子房門，於房內發現一具化成白骨的屍體，證實就是老翁失蹤兒子。檢察院之後以家中擺放屍體、沒有為死者舉行喪禮、屍體化白骨理應傳出難聞異味為由，認為老翁對兒子死亡一事知情不報，故控告他「遺棄屍體罪」。

然而老翁解釋他和兒子甚少交流，根本不知對方於房內去世，而經常到老翁家中作客的弟弟以及友人亦表示，「我們從未聞到屍體腐爛的臭味」。法官綜合以上證供，考慮死者房間雜亂、堆滿垃圾且有臭味，加上案發現場沒有他殺跡象，相信老翁對兒子死亡一事不知情，故判其無罪。

男子屍體於房內化成白骨

綜合韓國媒體報導，釜山1名70多歲老翁於2019年7月報案，指自己30多歲兒子失蹤，可是無論警方如何尋找，都未能尋到對方下落。直至2023年5月20日，老翁有好友登門拜訪時，意外打開兒子房門，發現一具已經化成白骨屍體，經警方調查，證實白骨正是老翁失蹤多時的兒子，推測其死亡時間為2019年4月。

七旬父被控「遺棄屍體罪」

當地檢察院認為老翁涉嫌知情不報，明知兒子死亡卻任由家中擺放屍體，4年以來沒有報案以及為對方舉行喪禮，加上屍體變成白骨，理應傳出難聞異味，故依「遺棄屍體罪」起訴老翁。但老翁解釋自兒子成年後，和對方甚少交流，亦從來不會進去對方房間，堅稱對兒子離世毫不知情。

老翁的弟弟和好友亦幫忙作證，指他們經常到老翁家中作客，但他們亦未曾發現死者遺體，又表示「我們沒有看到屍體，因為（死者）房間裡堆滿了垃圾和雜物」、「我們從未聞到屍體腐爛的臭味」。

法院判處老翁無罪

釜山地方法院審理案件時考慮到，由於老翁住處位於重建區，房屋老化問題嚴重，加上死者房間雜亂、堆滿垃圾有臭味，案發現場亦沒有發現他殺跡象，認為老翁可能對兒子屋內死亡一事不知情，故判處其無罪。不過，至今仍未能得知死者真正死因，警方只能推斷他是輕生而亡。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

失蹤人妻伏屍床底！夫、父、老爺奶奶曾被扣查 列謀殺案謎團未解

吵架斷聯4年！男子回家揭獨居父去世多時 屍體化白骨離奇無異味

文章授權轉載自《香港01》

失蹤 棄屍

延伸閱讀

三度無罪！后豐大橋女教師墜橋案 再更二審今仍判無罪

台南急水溪畔殺人棄屍案死者身分曝 母懷疑遭設局赴「死亡之約」

「酒國昆凌」臉書賣包被控品質差 買家告她詐欺判無罪

高雄女PO文協尋大陸返台失聯姊姊 今尋獲已成冰冷屍體

相關新聞

兒子失蹤4年在房內「化成白骨」父稱不知情 被控棄屍判無罪

韓國有寓所發現人體骸骨。當地有老翁於2019年報稱兒子失蹤，可是警方尋人多時無果，直至去年5月老翁朋友上門拜訪，意外打開兒子房門，於房內發現一具化成白骨的屍體，證實就是老翁失蹤兒子。

印度女大生野餐遭5男性侵！夫被痛毆強迫看全程崩潰

令人髮指！印度發生駭人性侵案，1名年約19歲人妻與丈夫外出野餐時，在某著名寺廟附近噴泉遭到5名男子輪流性侵，丈夫亦被毆打制服，被迫近距離觀看妻子遭施暴過程。

Baby Face出事？交往8年才驚覺男友大25歲 女生崩潰：比我媽還老

Baby face（娃娃臉）真的有市場？國外1名女子近日發帖痛訴被「童顏男友」騙了足足8年，最近才知道對方真實年齡比她母親更大！她表示初相識男友時她才21歲，見對方看起來像是30歲左右，追問下獲告知是36歲。雖然比她能接受的年齡差距較大，但因為愛情，所以還是在一起了。

酒店活春宮影片瘋傳！男女開窗全裸激戰 慘了拍片者罪更重？

在酒店房間「愛愛」也要注意環境！網絡瘋傳1段影片，見韓國某酒店有1對男女在窗邊性交，惟由於房間打開窗簾加上開着燈，2人火辣行為被窗外民眾看光拍下，畫面令人咋舌。

人渣！孕婦被綁架遭人、狗性侵 淫狼辯詞更心寒 法官：恐怖片情節

變態人渣！ 美國1名孕婦指控，去年被58歲男子卡特（Dennis Allen Carter）綁架，遭對方及對方的狗輪流性侵一整晚，淫狼更拍下性侵過程。卡特事後涉性侵及獸交罪被捕，但辯稱是孕婦自願為之，檢察官則形容「這案情就像是恐怖片情節」。案件於今年4月初開審，卡特原定以35萬美元（約1115.8萬台幣）保釋，但當局要求撤銷其保釋，最終卡特須還押，不得保釋。

16歲女2次流產1次產子爆悲慘內情 揭與兄同房遭性侵

亂倫背後隱藏悲傷故事。印尼1名16歲少女因流產送往醫院，沒想到揭開了她與哥哥間的不倫關係，原來少女多次被迫與21歲親生哥哥發生性關係，至2021年，少女當時只有14歲，首次懷孕但流產，翌年再懷孕並誕下男嬰；直至2024年3月，已16歲的少女再次流產，卻因而揭發兄妹的亂倫關係。涉事哥哥其後被拘捕，並揭開更多離譜案情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。