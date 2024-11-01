快訊

失聯移工暴增 遣返大塞車 恐癱瘓司法系統

袖手旁觀！黎巴嫩軍和聯合國部隊為何不插手以色列進攻

印度女大生野餐遭5男性侵！夫被痛毆強迫看全程崩潰

香港01／ 撰文：布萊恩
印度一名女大生和丈夫野餐時遭到5人性侵。示意圖／ingimage
印度一名女大生和丈夫野餐時遭到5人性侵。示意圖／ingimage

令人髮指！印度發生駭人性侵案，1名年約19歲人妻與丈夫外出野餐時，在某著名寺廟附近噴泉遭到5名男子輪流性侵，丈夫亦被毆打制服，被迫近距離觀看妻子遭施暴過程。淫狼更聲稱拍下影片，威脅如果她們報警，就會把影片發布到網路。夫妻2人感到害怕，延至1天後才報警；警方依多人性侵罪行調查，已對5名疑犯提出相關指控。

人妻遭5男性侵　夫被迫觀看崩潰

綜合印度媒體報導，事發10月21日，該對還是大學生的夫妻外出野餐，走到中央邦雷瓦區古爾地區拜拉夫巴巴寺廟附近噴泉時吵架，隨後有7至8名男子接近騷擾她，其中5人更輪流性侵該女子。丈夫則遭毆打制服，被迫近距離觀看妻子被眾男子施暴過程。

事後涉案男子聲稱已拍下性侵影片，威脅如果她們報警，就會把影片發布到網路。夫妻2人感到害怕，延至1天後、10月22日下午1時30分才報警。

警拘捕5名嫌犯

妻子告訴警方，性侵她的5名男子，其中1人手上和胸部有紋身。警方依多人性侵罪行調查，雖然沒有更多嫌犯身份細節，但警方詢問了逾百名與描述相符的人，已對拘捕5名嫌犯並提出相關指控，正追緝餘下涉案男子。

另外，有報導指丈夫曾被綁在樹上，但警方否認該說法，指丈夫被部份男子制服，但沒有綁在樹上，其妻子則被5名男子帶到近距離性侵。

延伸閱讀：

人渣！12歲女度假村遭13男輪姦 包括親友、盲人 調查揭驚人案情

22歲人妻走夜路遭6男挾持 夫面前輪姦4小時 被擄1舉動終脫魔掌

文章授權轉載自《香港01》

性侵

延伸閱讀

印度股有撐 長線買點到

人渣！孕婦被綁架遭人、狗性侵 淫狼辯詞更心寒 法官：恐怖片情節

買雪糕肉償？10歲女買雪糕不夠錢 遭小販當街性侵

偵查隊長陳彥錦「4度」性侵女隊員 強制性交罪重判7年

相關新聞

兒子失蹤4年在房內「化成白骨」父稱不知情 被控棄屍判無罪

韓國有寓所發現人體骸骨。當地有老翁於2019年報稱兒子失蹤，可是警方尋人多時無果，直至去年5月老翁朋友上門拜訪，意外打開兒子房門，於房內發現一具化成白骨的屍體，證實就是老翁失蹤兒子。

印度女大生野餐遭5男性侵！夫被痛毆強迫看全程崩潰

令人髮指！印度發生駭人性侵案，1名年約19歲人妻與丈夫外出野餐時，在某著名寺廟附近噴泉遭到5名男子輪流性侵，丈夫亦被毆打制服，被迫近距離觀看妻子遭施暴過程。

Baby Face出事？交往8年才驚覺男友大25歲 女生崩潰：比我媽還老

Baby face（娃娃臉）真的有市場？國外1名女子近日發帖痛訴被「童顏男友」騙了足足8年，最近才知道對方真實年齡比她母親更大！她表示初相識男友時她才21歲，見對方看起來像是30歲左右，追問下獲告知是36歲。雖然比她能接受的年齡差距較大，但因為愛情，所以還是在一起了。

酒店活春宮影片瘋傳！男女開窗全裸激戰 慘了拍片者罪更重？

在酒店房間「愛愛」也要注意環境！網絡瘋傳1段影片，見韓國某酒店有1對男女在窗邊性交，惟由於房間打開窗簾加上開着燈，2人火辣行為被窗外民眾看光拍下，畫面令人咋舌。

人渣！孕婦被綁架遭人、狗性侵 淫狼辯詞更心寒 法官：恐怖片情節

變態人渣！ 美國1名孕婦指控，去年被58歲男子卡特（Dennis Allen Carter）綁架，遭對方及對方的狗輪流性侵一整晚，淫狼更拍下性侵過程。卡特事後涉性侵及獸交罪被捕，但辯稱是孕婦自願為之，檢察官則形容「這案情就像是恐怖片情節」。案件於今年4月初開審，卡特原定以35萬美元（約1115.8萬台幣）保釋，但當局要求撤銷其保釋，最終卡特須還押，不得保釋。

16歲女2次流產1次產子爆悲慘內情 揭與兄同房遭性侵

亂倫背後隱藏悲傷故事。印尼1名16歲少女因流產送往醫院，沒想到揭開了她與哥哥間的不倫關係，原來少女多次被迫與21歲親生哥哥發生性關係，至2021年，少女當時只有14歲，首次懷孕但流產，翌年再懷孕並誕下男嬰；直至2024年3月，已16歲的少女再次流產，卻因而揭發兄妹的亂倫關係。涉事哥哥其後被拘捕，並揭開更多離譜案情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。