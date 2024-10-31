Baby Face出事？交往8年才驚覺男友大25歲 女生崩潰：比我媽還老

Baby face（娃娃臉）真的有市場？國外1名女子近日發帖痛訴被「童顏男友」騙了足足8年，最近才知道對方真實年齡比她母親更大！她表示初相識男友時她才21歲，見對方看起來像是30歲左右，追問下獲告知是36歲。雖然比她能接受的年齡差距較大，但因為愛情，所以還是在一起了。沒想到拍拖8年後，她才發現男友原來一直「報細數」，當時就已經46歲了，比她大了足足25年！男友多年的謊言令她崩潰不已，直呼「感到惡心」。

根據外媒《每日郵報》報道，1名外國女生在國外論壇Reddit發帖，表示她與男友麥斯（Max）拍拖8年，一直感情和睦，近來卻萌生分手的念頭，原因是她發現了麥斯一直欺騙了她。男友迴避年齡話題

原PO表示，她於21歲時遇到了麥斯，兩人一見鍾情，很快就開始約會。也許麥斯保養得宜，看不太出來年紀，她便好奇問對方年齡。沒想到麥斯竟迴避了該問題，反問原PO覺得他幾歲。原PO指麥斯看起來約莫28至30歲，而麥斯微笑着同意。

原PO指她當時未意識到這是「第1個警告信號」，而當她後來再追問麥斯確切年齡時，他才「坦承」是36歲。原PO指自己能接受的年齡差是7至10年，但因為真的非常喜歡麥斯，加上兩人相處融洽，所以就算與麥斯相差了15歲，還是接受了。然而，她當時並不知道，原來兩人的年齡差距遠比她以為的大。男友實際年齡驚人

原PO稱與麥斯拍拖已8年，現時同居不過分房睡。近來她無意中發現了麥斯的1份文件，上面揭露了麥斯的真實年齡，原來他出生於1970年，今年已經54歲，比她大了足足25年！原PO這時才驚覺原來麥斯一直騙了她，當年他們交往時，麥斯就已經46歲了，「他比我母親還年長，我很震驚，我感到惡心和被冒犯」。原PO因為男友大話連篇而感到不安。（示意圖，非當事人，GettyImages）

而更令原PO不安的是，原PO當時結識麥斯時才21歲，而且幾乎沒有離開過家，但麥斯就處心積慮瞞騙她，甚至在交往以來一直都小心翼翼維持謊言，「這個男人為了得到我而對我撒謊，大話連篇」。這令原PO惶恐不已，擔心對方會不會有更多秘密隱藏，「他有家庭嗎？他會是罪犯嗎？」。

如今原PO無法面對這個事實，「我感到完全措手不及，幻想破滅。這不可能是真的」，並發帖向網友尋求意見。網友勸分手

不少網友都留言建議原PO收拾東西搬走並分手，「這絕對是危險警告！快點離開他吧」、「如你所說，你根本不知道他是什麼人」、「如果他在這件事上撒謊了8年，那可能是因為他想要隱瞞更多的事」。

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文章授權轉載自《香港01》