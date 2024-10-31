酒店活春宮影片瘋傳！男女開窗全裸激戰 慘了拍片者罪更重？

在酒店房間「愛愛」也要注意環境！網絡瘋傳1段影片，見韓國某酒店有1對男女在窗邊性交，惟由於房間打開窗簾加上開着燈，2人火辣行為被窗外民眾看光拍下，畫面令人咋舌。

雖然2人在酒店房內進行性行為，但仍可能犯法。有媒體引述韓國《刑法》指，若故意讓他人看到猥褻行為，有機會觸犯「公然猥褻罪」，可監禁1年及罰款500萬韓元（約11.6萬台幣）。而拍片者可能觸犯《性暴力犯罪處罰特例法》，最高可處7年監禁或罰款5,000萬韓元（約116萬台幣）。

男女酒店性交被看光

網絡流傳影片長12秒，見到當時天色已黑，該對男女正在2樓房間全裸親熱。雖然女方背對窗戶，但由於當時房間打開窗簾，室內燈火通明，加上2人靠近窗邊，身材及動作都被窗外民眾清晰看到，拍下過程。

雖然女方背對窗戶，但由於當時房間打開窗簾，燈火通明，加上2人靠近窗邊，身材及動作都被窗外民眾清晰看到。

直至影片10秒後，未知是否2人發現被拍攝，連忙關燈，房間隨即變得漆黑一片，未有再看到2人舉動。

影片引來網民熱議，有人提醒在酒店親熱記得關窗簾，但也有人質疑2人可能是在「尋求刺激」，並非大意。據報影片早於今年6月已流傳，至近日被「翻炒」再掀討論。

2人或面臨刑責

雖然2人在酒店內進行性行為，但仍可能犯法。有媒體引述韓國《刑法》指，若故意讓他人看到猥褻行為，有機會觸犯「公然猥褻罪」，可監禁1年及罰款500萬韓元（約11.6萬台幣）。

拍攝影片者都犯法

不過，拍攝者也可能要負上刑責。根據韓國法例，使用相機或手機未經同意而拍攝他人，或分享拍攝內容，可能觸犯《性暴力犯罪處罰特例法》，最高可處7年監禁，或罰款5,000萬韓元（約116萬台幣）。

延伸閱讀：

黃埔男女活春宮？激戰聲響徹全區 街坊嬲爆絕招反擊 後續超展開

撿屍活春宮│醉女遭撿屍下藥性侵直播 200觀眾無人報警 結局悲慘

文章授權轉載自《香港01》