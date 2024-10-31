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16歲女2次流產1次產子爆悲慘內情 揭與兄同房遭性侵

香港 01／ 布萊恩
父母為隱瞞哥哥惡行，虛報少女遭鄰居強姦成孕，幸最後證據不足，鄰居未有入罪，而少女哥哥終被逮捕。（網上圖片）
父母為隱瞞哥哥惡行，虛報少女遭鄰居強姦成孕，幸最後證據不足，鄰居未有入罪，而少女哥哥終被逮捕。（網上圖片）

亂倫背後隱藏悲傷故事。印尼1名16歲少女因流產送往醫院，沒想到揭開了她與哥哥間的不倫關係，原來少女多次被迫與21歲親生哥哥發生性關係，至2021年，少女當時只有14歲，首次懷孕但流產，翌年再懷孕並誕下男嬰；直至2024年3月，已16歲的少女再次流產，卻因而揭發兄妹的亂倫關係。涉事哥哥其後被拘捕，並揭開更多離譜案情。

13歲首次懷孕但流產

據印尼Tribunnews報道，由於房子細小，兄妹2人與父母同住1間房；由於2兄妹都輟學，加上父母不時外出過夜，2兄妹經常一起留家生活，詎料卻因此引發了禁忌關係。

據報，首次性侵事件發生時，少女洗澡後在房間換衣服，哥哥突然從背後抱着少女並威脅會殺死她，少女不敢反抗，最終發生了性關係。之後哥哥多次強迫少女性交，至2021年，當時13歲的少女第1次懷孕但流產；到2022年，14歲的她再次懷孕，同年11月24日產下男嬰。然而哥哥未有停手，少女16歲時，即2024年3月再次流產，送院治療；不幸中之大幸是，正正因為這次流產，終揭發了哥哥獸行。

少女14歲時懷孕　曾誣衊鄰居是經手人

哥哥目前已被拘捕，警方正進一步調查案件。據報，少女2022年懷孕時，由於只有14歲，一度引起當地社區關注，猜測誰是經手人，而當時少女父母知悉哥哥與妹妹亂倫關係，惟父母選擇隱瞞哥哥惡行，聲稱少女是被鄰居強姦，更報警指控鄰居，幸因證據不足，鄰居未有入罪。

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 性關係 懷孕 父母 鄰居

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