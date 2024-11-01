皮卡丘使出十萬伏特！他一根根調整羊毛 重現寶可夢經典招式
說起寶可夢的當家看板皮卡丘，就讓人聯想到他的招牌特技「十萬伏特」。在動畫作品裡，皮卡丘曾用十萬伏特打敗過無數的對手，有一位網友突發奇想，利用「羊毛氈」製作了皮卡丘使出十萬伏特的模樣，逼真到讓其他網友嘖嘖稱奇。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「nyofoolest」最近分享一張照片，畫面中有一隻皮卡丘娃娃，彷彿正在放出拿手招式「十萬伏特」的樣子。而那些看起來發著青光，像是電路般的線條，實際上是由羊毛氈製成，再搭配黑光燈、手機畫面調成單色等做成效果。
蛍光色の羊毛にブラックライトを当てると電撃になるのもっと認知されてほしい— にょほ🐏🪡羊毛卿 (@nyofoolest) October 9, 2024
自分よりもっとうまく使える人もいるはずだ pic.twitter.com/AqtWRNA0QZ
這位網友表示，當初他在製作時，一時因為用了太多羊毛，導致整個電擊特效看不清楚。因此他是針對羊毛一根一根進行調整，最後才終於拍出這樣的作品。除了皮卡丘的十萬伏特之外，喜歡用羊毛DIY的他，也曾經製作過耿鬼、天竺鼠車車等可愛的作品。
許多網友看了也讚嘆不已，「竟然能做出這樣的效果」、「好厲害啊」、「皮卡丘，使出一百萬伏特！」、「還有這種應用方式」、「簡直是天才」、「實在太帥了」、「我手上也有羊毛，試著做了一下，好難啊」、「也可以做做看其他隻嗎」、「雖然大家都聚焦在電氣效果很猛，但我單純覺得這隻皮卡丘也挺可愛的」。
蛍光色の羊毛フェルト流行れ pic.twitter.com/O0SFS1HTKN— にょほ🐏🪡羊毛卿 (@nyofoolest) October 8, 2024
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