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皮卡丘使出十萬伏特！他一根根調整羊毛 重現寶可夢經典招式

聯合新聞網／ 綜合報導
有日本網友靠著巧思，重現皮卡丘使出招牌特技「十萬伏特」的模樣。 聯合報系資料照
有日本網友靠著巧思，重現皮卡丘使出招牌特技「十萬伏特」的模樣。 聯合報系資料照

說起寶可夢的當家看板皮卡丘，就讓人聯想到他的招牌特技「十萬伏特」。在動畫作品裡，皮卡丘曾用十萬伏特打敗過無數的對手，有一位網友突發奇想，利用「羊毛氈」製作了皮卡丘使出十萬伏特的模樣，逼真到讓其他網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「nyofoolest」最近分享一張照片，畫面中有一隻皮卡丘娃娃，彷彿正在放出拿手招式「十萬伏特」的樣子。而那些看起來發著青光，像是電路般的線條，實際上是由羊毛氈製成，再搭配黑光燈、手機畫面調成單色等做成效果。

這位網友表示，當初他在製作時，一時因為用了太多羊毛，導致整個電擊特效看不清楚。因此他是針對羊毛一根一根進行調整，最後才終於拍出這樣的作品。除了皮卡丘的十萬伏特之外，喜歡用羊毛DIY的他，也曾經製作過耿鬼、天竺鼠車車等可愛的作品。

許多網友看了也讚嘆不已，「竟然能做出這樣的效果」、「好厲害啊」、「皮卡丘，使出一百萬伏特！」、「還有這種應用方式」、「簡直是天才」、「實在太帥了」、「我手上也有羊毛，試著做了一下，好難啊」、「也可以做做看其他隻嗎」、「雖然大家都聚焦在電氣效果很猛，但我單純覺得這隻皮卡丘也挺可愛的」。

寶可夢 日本

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