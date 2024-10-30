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全能住宅改造王現身！房東一句「隨你弄」他DIY老宅變明亮新屋
有時在外找房子，即使其他條件再好，也可能因為內部裝潢和理想有段差距，最後選擇忍痛放棄。有位日本網友，過去曾租到一間空蕩蕩又老舊的和室，但他發揮巧思重新改造，成功讓整間房煥然一新。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本「X」網友「KANZARKobo」最近分享一組照片，左邊是一間他個人所屬的工作室，整個房間看起來空蕩蕩的，而且顯得有些老舊。儘管如此，當時租借給他們的房東說，房間要怎麼改都沒有問題，於是讓他們決定改造這間屋子。
經過了一年的努力，這位網友重新張貼壁紙、地板，並且透過改善照明等方式，讓整間老舊房子煥然一新，變成窗明几淨、閃閃發亮的辦公室。為了防止冬天太冷，還謹慎挑選材質，最後不僅變成理想中的模樣，而且因為一切都是親手打造，所以往後想怎麼改、就怎麼改。
作業場の大家さんに内装好きにしていいよ〜といわれてもうすぐ1年— カンツァー🐅デザフェス11/16土M-273&274 (@KANZARKobo) February 10, 2024
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網友們看到成果後紛紛表示「好漂亮喔」、「變得很明亮的感覺」、「怎麼可以改裝得這麼好看」、「太厲害了」、「牆壁整個都變了」、「好神啊」、「很乾淨時髦」、「好在意花了多少錢」、「是怎麼換掉地板的」、「房型是長方形的，感覺空間利用得很好」。
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