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討厭胸部有凸起物！自稱「身體改造家」 混血日女切除乳頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一位自稱「身體改造家」的日本混血女性曾動手術切除乳頭。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
一位自稱「身體改造家」的日本混血女性曾動手術切除乳頭。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

現代醫美技術發達，有些人為了讓自己更接近理想樣貌，可能透過醫美的幫助來實現願望。不過有位名為「藤Sato」的混血日本女性，不僅自稱「身體改造家」，甚至還透過手術，選擇將自己的乳頭摘除。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，藤Sato父親是日本人，母親是西班牙人，在西班牙出生，約在4到5歲時來到日本。剛開始不會說日文的她，在學校裡受到霸凌，老師也漠視不管。這讓Sato對學校感到失望，開始放飛自我。

Sato在身上刺青等等行為，也觸怒了父母親，親子間關係變得相當冷淡。沒有完整受過義務教育的她，一度靠著朋友給的偽造身分打工。在20歲之前，Sato還是有點渴望獲得親情，但在之後開始將情感轉到動物身上，開始從事動物保護活動。她現在收養了兩隻流浪狗，過去也曾收養過數十隻老鼠和倉鼠，彌補心裡的空缺。

過去Sato曾經因為嫌頭髮太麻煩，乾脆剃光頭。約在10歲左右，Sato就覺得「胸部前面有個凸起物」很討厭，特別是乳頭和衣服摩擦時，感到相當不舒服，即使靠著穿上胸罩等方式阻隔，也都無法習慣。因此到了今年，她決定進行手術，直接把乳頭拿掉。她現在自稱是一位「身體改造家」，想以這個身分生活下去。

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