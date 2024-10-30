現實版「地獄之門」！熊熊烈火燃燒50年 意外成熱門觀光景點
許多藝術家描繪的地獄作品，往往都包含著熊熊燃燒的火焰，突顯出落入地獄的人，將過著苦難的日子。不過在現實中，還真的有一個燃燒了數十年不間斷，被稱作「地獄之門」的地方。
根據日本媒體「朝日電視台」報導，「地獄之門」位於中亞土庫曼中央附近的沙漠中，這個洞穴直徑約90公尺，因為50年來都燃燒著熊熊火焰，景象相當駭人而得名。一旦不慎落入這個洞穴，任誰都無法救回。
為什麼洞穴裡會燒起來呢？據說是1971年開採天然氣時發生意外，結果弄出了這麼一個洞。由於洞裡正噴出有毒氣體，為了消耗這些氣體，當局試著點火燃燒，本來預估只要燒幾個幾天，天然氣應該就會消耗殆盡，沒想到這一燒就燒到現在還沒停止。
不過也因為景觀特殊，使得這個「地獄之門」成了當地熱門的觀光景點。一間日本旅行社指出，光是他們公司，一年就有150位想去看地獄之門的客戶。不過考慮到有危害當地居民的風險，土庫曼當局決定用其他方式，採收地獄之門放出的天然氣。未來天然氣被採收掉後，地獄之門的奇景很可能會就此消失。
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