「滿座」公告藏玄機！京都店家出招拒外國客 日本人搖頭：我也不想去

疫情過後，許多外國觀光客湧入日本，雖然帶來龐大的觀光商機，但部分外國遊客不遵守日本禮節，也讓許多日本業者相當頭疼，有的業者乾脆直接祭出公告，不允許外國觀光客進入店內，從而引發爭議。

近來日本「X」網友「myuuuuun」分享一張在京都看到的照片，畫面中有一張公告，上頭用黑色的字體寫著英文的「no vacancy」以及中文的「不湊巧是滿座」，似乎想告訴來訪的客人，這家店已經客滿了，不便再接待其他來賓。

然而，就在同張公告底下，卻也有一行紅色的日文字，這行日文的翻譯是「能夠讀懂這段日文的人，請入店」。意思是雖然上頭寫了「客滿」，實際卻並非如此，店裡其實還有座位，只是店家不願意接待不懂日文的客人，特別是在有大量外國遊客的京都，所以才會假裝客滿。

許多日本網友紛紛表示「不愧是京都」、「我覺得全國都應該都比照辦理」、「會這樣寫肯定是出過不少事」、「世界啊，這就是京都人喔」、「我喜歡這個」。不過也有人不認同這種做法，「靠翻譯APP就能看懂進來了」、「現在手機要翻譯也很簡單」、「態度這麼糟糕的店家不想去了」、「真正的京都店家不會這樣，只是個做不下去的業者，在那邊自稱只做京都人的生意而已」。