機場拍照喪命！美國攝影師倒退撞「運轉中螺旋槳」 傷重不治

不論身處何地一定要注意周遭安全！美國一名女攝影師在機場上拍照，後退時撞上運轉中的螺旋槳身受重傷，最終送醫不治。

根據《KAKE》報導，美國堪薩斯州的庫克機場上周末發生一起悲劇。一名女攝影師阿曼達（Amanda Gallagher）在當地時間10月26日，拍攝正在跳傘中心「Air Capital Drop Zone」上、下飛機的人群，結果她倒退時，撞上正在運轉中的飛機螺旋槳。

雖然阿曼達立即被送往醫院，然而傷勢過重，最終不幸去世。

阿曼達的家人在募資平台「Go Fund Me」上籌募喪葬費用。募資頁面中提及她富有冒險精神及創造力，一直在做喜歡的事：跳傘和拍照。阿曼達的臉書上充滿跳傘的照片，最後一篇貼文標註的地點也是「Air Capital Drop Zone」。

庫克機場在臉書上哀悼阿曼達，並在留言區回覆表示，會詢問「Air Capital Drop Zone」當時的情況。