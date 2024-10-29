快訊

煽動南二都「強敵」 藍營雙城奇謀點燃綠營惡鬥之火

康芮將登陸、有望放颱風假？各縣市暴風圈侵襲機率曝光

MLB／豪門大戰走味？道奇3勝0敗聽牌了 大谷翔平2保送上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

渣不渣看臉就知？專家曝AI生成照：最愛偷吃的男女長這樣

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
專家團隊蒐集偷吃者的共同特徵後，使用AI生成兩張「愛情騙子」的照片。取自X
專家團隊蒐集偷吃者的共同特徵後，使用AI生成兩張「愛情騙子」的照片。取自X

會不會偷吃，真的看臉就知？專家團隊蒐集偷吃者的共同特徵後，使用人工智慧（AI）生成兩張「愛情騙子」的照片，建議民眾在找尋伴侶時避開擁有這些特徵的男女，以免在感情中受傷。

每日郵報報導，專家團隊針對2000名英國人進行測試，記錄其中數千名被出軌伴侶的描述後，發現40歲以上、擁有大鼻子的禿頭男性最不值得信任。此外，這些男性可能還擁有藍灰色眼睛、較小的嘴唇，同時面部還有明顯皺紋。至於容易外遇的女性的共同外貌特徵則為黑髮、小鼻子，且年齡在50歲左右。

此外，數據顯示男性坦承外遇的可能性較大，約三分之一的男性承認偷吃，而女性則約為四分之一。

儘管如此，研究人員提醒民眾，研究得出的特徵只是基於統計分析，人們不應完全以外貌來判斷人的忠誠度，而是他們的決定和行動。

哈佛大學及其他研究也曾表明，伴侶是否出軌可能與他們的外表有關，外貌更具吸引力的伴侶更容易成為他人追求的對象，就如同「在狗面前拿著餅乾」，讓出軌風險增加。

AI 伴侶 出軌 外遇 特徵

延伸閱讀

景氣燈號轉亮黃紅燈！持股該獲利了結、抱現金快逃？專家：市值型減碼不停扣

最快今晚海警 專家：康芮周四可能以「中颱上限」台東登陸

債券ETF一片倒「已經在公園打地鋪了」！ 專家：美選前股市震躲債避險

中颱康芮路徑還有變數 不排除穿越台灣 專家曝原因

相關新聞

渣不渣看臉就知？專家曝AI生成照：最愛偷吃的男女長這樣

會不會偷吃，真的看臉就知？專家團隊蒐集偷吃者的共同特徵後，使用人工智慧（AI）生成兩張「愛情騙子」的照片，建議民眾在找尋...

美國屋主孤獨死 7竊賊闖屋竟寄居「伴屍三個月」偷車偷錢

美國喬治亞州發生爆竊案，7名竊賊進入科布縣（Cobb County）一處民宅偷竊，發現71歲屋主已在家中死去，陳屍浴缸，他們不但沒有通知他人，反而決定在屋內居住，並將屋內財物盡數運走。當局10月初才察覺此事，隨後將7人拘捕。

大溪地「海洋路殺」事件：大翅鯨遭超速船隻撞死

日前美國一頭知名灰熊遭汽車撞死引發社群關注，然而這樣的「路殺事故」，在海上也頗為常見。法屬玻里尼西亞（French Polynesia）的大溪地島（Tahiti）10月8日就發生一起大翅鯨遭船隻撞死事件，更有生態攝影師拍下鯨魚上顎被削掉、痛苦哀號的畫面。當地環境組織與生態攝影師發起連署，呼籲政府訂立更嚴格法規，限制船隻在沿岸2公里處的速度維持在12節以下，以保護更多鯨豚免於受到致命傷害。

漁網捕獲龐然大物…生猛掙扎以為大豐收 真身曝光漁民嚇壞急報警

漁網從海中撈起時塞爆了，竟然未必是好事？馬來西亞1名漁民到海邊起網時，發現網中有龐然大物…

醋男斬同事！因2事斷定女友與「他」出軌買菜刀狂斬 罪成囚4年4月及鞭刑3下

就算伴侶出軌了，也不能訴諸暴力！新加坡1名醋男懷疑自己戴綠帽，認為女友與他的同事有染，竟買菜刀狂斬同事，導致對方頭骨骨折、左手斬到有多個切口。警方調查發現，被告曾買同事的手提電腦給女友使用，發現有些文件夾要密碼開啟，女友卻拒絕說出密碼，加上女友在網購平台做小生意時竟有錢落廣告，竟因斷定女友與其同事出軌，最終在女友不停否認出軌下，仍去斬同事。被告日前承認2項傷人罪，被判囚4年4個月及鞭刑3下。

機艙性騷擾！少女遭男乘客抓臀摸大腿1小時 機長1原因霸氣折返

在高空三萬呎上接獲女乘客被男乘客性騷擾，這位機長決定這樣做！愛爾蘭航空（Aer Lingus）去年1架從愛爾蘭飛往美國的航班上，有未成年少女遭1名愛爾蘭藉男子性騷擾，不但以手撫摸其大腿，更抓住其臀部接近1小時。受害少女之後向機組人員反映，機長為了確保機上所有人員安全，霸氣地決定掉頭折返，飛機降落後男子隨即被警方拘捕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。