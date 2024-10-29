渣不渣看臉就知？專家曝AI生成照：最愛偷吃的男女長這樣

會不會偷吃，真的看臉就知？專家團隊蒐集偷吃者的共同特徵後，使用人工智慧（AI）生成兩張「愛情騙子」的照片，建議民眾在找尋伴侶時避開擁有這些特徵的男女，以免在感情中受傷。

每日郵報報導，專家團隊針對2000名英國人進行測試，記錄其中數千名被出軌伴侶的描述後，發現40歲以上、擁有大鼻子的禿頭男性最不值得信任。此外，這些男性可能還擁有藍灰色眼睛、較小的嘴唇，同時面部還有明顯皺紋。至於容易外遇的女性的共同外貌特徵則為黑髮、小鼻子，且年齡在50歲左右。

此外，數據顯示男性坦承外遇的可能性較大，約三分之一的男性承認偷吃，而女性則約為四分之一。

儘管如此，研究人員提醒民眾，研究得出的特徵只是基於統計分析，人們不應完全以外貌來判斷人的忠誠度，而是他們的決定和行動。

哈佛大學及其他研究也曾表明，伴侶是否出軌可能與他們的外表有關，外貌更具吸引力的伴侶更容易成為他人追求的對象，就如同「在狗面前拿著餅乾」，讓出軌風險增加。